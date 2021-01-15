儘管美國拜登新政府，祭出高達1.9兆美元紓困案，但韓股在外資獲利了結並提前下車下，大型權值股領跌，KOSPI早盤由紅翻黑後就一蹶不振。中午過後跌勢加劇下，KOSPI指數收3,085.9點，下跌64.03點，跌幅2.03%。

根據統計，KOSPI指數15日收盤價，創下自2020年10月30日以來最大跌幅。同時，周線也下跌2.1%，擊潰大盤欲挑戰周線連11紅的野心。

韓國央行維持歷史新低0.5%利率不變，但擔憂與日俱增的家庭負債。另外，韓國經濟部出版的綠皮書也看衰未來景氣下，重量級績優股票普遍下跌。

三星電子和SK海力士分別下跌1.9％與2.3％。而樂金化學和現代汽車也分別跌了3.1％和4.2％。外資賣超近7億美元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,099.4韓元，韓元貶值0.13%，且距離心理關卡1,100大關愈來愈近。

(時報資訊)