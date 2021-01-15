NCC透過前瞻計畫第3期預算編列155億，補助五大電信業者建制5G基地台，全案今在立院審查時，遭各在野黨痛批根本是公然圖利電信商，把人民納稅錢變成業者資產；有立委更質疑電信業者先搶標5G，再透過關係遊說行政機關，讓政府幫忙追加預算，形同是包裝成國家建設的弊案。

對此，NCC主委陳耀祥力捍155億的預算，強調預算是讓業者從原先規劃5年架設1萬6千多個基地台，加速、加量為2年半架設3萬9千多個基地台，所以這不是弊案。

立法院今召集朝野協商審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」，其中針對NCC編列155億補助五大電信業者架設基地台的預算，引發在野各黨團全面性的質疑。

國民黨立委賴士葆指出，NCC設立以來，不曾發生「廠商拿錢投標、NCC再退錢給廠商」的狀況，結果現在NCC卻編155億要給五大電信業者架基地台，這等於是退傭，明顯在圖利財團。

賴士葆說，NCC若是要補助業者在偏鄉、原鄉地區蓋基礎建設，這點他絕對支持。問題是，今天NCC是要拿錢給業者，去做業者在商業行為內本來就該做的投資，「業者當初就是有利可圖才會投標5G，且每年也都大賺幾百億，現在你還要退錢給對方，公然圖利電信商，這樣對嗎？」

國民黨立院黨團總召林為洲也指出，業者當初競標5G頻譜前，必然是把包括建設基地台在內的成本都算過後，認為有利可圖才會競標；如今得標後，就看誰建設愈快、數量愈多、上網速度愈快，誰就賺得愈多，這是商業市場的競爭，「怎麼會變成政府還要拿錢給做得快的人？」

對此，NCC主委陳耀祥回應，如果是廠商本來就要做的基地台，政府不會介入；現在這筆155億預算，是要讓廠商在原先規劃的「5年1萬6千多個基地台」之外，縮短為在「2年半內3萬9千多個基地台」，就是加速也加量。

但時代力量立委王婉瑜不解地說，如果5G基地台需要到3萬9千個，為何當初NCC設計標案時會不知道？這是否代表規劃錯誤？民眾黨立委張其祿也認為，NCC最初設計的基地台數量恐怕真的有問題，才會到現在才突然要編列預算讓業者追加數量。

但陳耀祥堅稱，業者法定義務就是建制1萬6千多個基地台，現在是要額外加量，這就像當年國民黨推的十大建設也是舉債支應，「差別是當年是實體建設，現在是5G，所以我們沒有退傭的問題。」

面對陳耀祥將NCC拿155億給業者蓋基地台，類比為隸屬全民的十大建設，林為洲氣憤地說，這種比喻根本不對，因為十大建設蓋好後屬於國家資產，但NCC是要把納稅錢變成電信業者的私產，這有一樣嗎？

時代力量委陳椒華也質疑，電信商要怎麼建制基地台是商業行為，政府不應該拿納稅人的錢去補助民間業者。

對此，主計長朱澤民表示，這就像從台北蓋鐵路到屏東，原本只要做8個站，現在行政單位希望增加2站，所以就由政府來出面做。

但林為洲強調，如果NCC砸155億蓋出來的基地台屬於國家，讓業者支付租金繳回國庫，這就是既能增加速度，也不會圖利廠商，還讓國家能有固定收入，NCC不就是應該這樣做嗎？

林為洲說，然而NCC現在的做法，就像政府標案常見的狀況，就是低價搶標，接著透過關係遊說行政機關，再變更設計追加預算，創造更大利潤，「用這個角度來看NCC補助業者155億，這就是弊案啊，只是被你包裝成國家建設。」

賴士葆接著也爆料說，當他打算刪除這筆155億預算的消息傳出後，已經有一家電信業者派人施壓，表明「政府要給我錢，你為什麼要擋？」他說，NCC主委陳耀祥可能已經被幕僚蒙蔽，自己卻還不知道正在做圖利廠商的事，讓155億的前瞻預算變成大弊案。

陳椒華也意有所指地說，從這件事顯示出5G的招標確實有很大瑕疵，而廠商看起來是因為當初搶標成本過高的關係，「NCC可能因為廠商後續怎樣了，所以才在前瞻編了這筆錢」。因此，建議NCC主動撤回這筆155億預算，並檢討當初的5G招標。

對此，陳耀祥僅重申，編列155億讓業者建構基地台不是弊案，而是政府的數位發展政策。如果不補，業者還是可以建設，只是速度比較慢，而台灣會不會容許5G不只落後韓國，也落後東南亞。

由於民進黨團也全力護航這筆預算，因此最後朝野協商未果，由立法院長游錫堃裁示保留，預計下周再行討論；若仍沒共識，預料將在民進黨人數優勢下表決過關。

(中時 )