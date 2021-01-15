新冠肺炎疫情扭轉台灣觀光旅遊及飯店業市場態勢，台北君悅酒店新任總經理陳隆慶認為，雖然今年上半年市況仍不容樂觀，但觀光產業已在去年落底，今年將在挑戰中力拚谷底反彈，目標住房營收較去年倍增、餐飲營收成長3成，使住房及餐飲比重回升至4比6。

1990年開幕、設有850間客房的台北君悅酒店，在2014年完成全館客房改裝後營運績效逐年成長。據觀光局統計，台北君悅酒店2019年合併營收達30.34億元，其中住房營收14.33億元、餐飲營收12.59億元，均創歷史新高，平均住房率72.82％、平均房價6334元。

然而，新冠肺炎疫情顛覆國內都會商務及度假休閒飯店營運，在邊境管制使國際旅客斷炊下，旅遊商機重新轉回國內市場、客群需求大幅扭轉。據了解，台北君悅酒店去年住房營收驟減至3億多元、排除宴會的餐飲營收亦降至7億多元，所幸營運仍維持獲利。

台北君悅酒店高層於在去年中悄悄異動，凱悅酒店集團8月任命馬來西亞華僑陳隆慶擔任台北君悅總經理，為開業以來第2位華裔總經理。面對競爭加劇的國旅市場，陳隆慶承擔業主豐隆集團賦予任務，盼以更彈性務實的做法「接地氣」，帶領台北君悅谷底翻身。

展望今年，陳隆慶認為隨著疫苗問世施打，去年應是台灣觀光產業谷底，今年整體營運可望優於去年。但就疫情施打進度來看，上半年仍不容樂觀，期盼下半年能有好消息、邊境管制有機會自第三季逐步鬆綁。

陳隆慶指出，台北君悅過去8成客房營收來自來台商務觀光客，以酒店官網推動專案及業務團體的簽約企業住房為主要來源。面對疫情衝擊致使商務市場幾乎「歸零」，必須透過參與地方旅展等方式更深入在地經營，並積極群求異業結盟開發新市場，全力轉攻國旅市場。

陳隆慶認為，台北君悅要成為「城市中的度假飯店」，必須先深化在地連結、強化異業結盟等較弱環節來拓展新客群。如去年10月攜手台中日月千禧酒店推出雙城優惠、推出安心長住方案及日租客房「悅享辦公室」等，並將鎖定94間套房推出主題專案，提供更多元選擇。

同時，台北君悅酒店擁有9間館內餐廳，去年餐飲業績雖受疫情影響衰退約2成，但成功彌補住房業務、為去年整體營運仍維持小幅獲利的關鍵。陳隆慶指出，今年將著重開拓新客源、招牌菜色再行銷、開發外帶餐飲商機3策略，力拚餐飲業務恢復成長。

陳隆慶表示，Ziga Zaga及Cheers將調整菜色份量、以高CP值為號召，中餐廳則每月推出主廚私房菜，並首度推出年菜、水餃等冷凍商品於電商通路對外銷售，全台首家日式自助餐廳「彩」則計畫推出不同時段優惠餐價吸引消費者。

同時，因應疫情造成活動人數限制，婚宴市場轉向小而美、小桌化及西式戶外證婚場次增加等趨勢，台北君悅除下修接單桌數、推出超值平日宴會優惠外，並強調客製化服務及價格彈性銷售策略，目標帶動宴會營收年增逾1成。

陳隆慶指出，台北君悅酒店過往的住房及餐飲營收占比為6比4，去年反轉為3比7，今年目標住房營收較去年倍增、包括宴會在內的餐飲營收成長3成，使整體營運觸底回升，並使住房及餐飲營收比重提升至4比6。

(時報資訊)