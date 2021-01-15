友霖(4166)宣布擴大與美國Supernus藥廠(Nasdaq:SUPN)的合作，繼抗癲癇和偏頭痛藥物Trokendi之後，今年再獲Supernus技轉生產旗下代號SPN-812的過動症505(b)(2)新藥，為雙方第二項合作案。此項藥物在取得美國FDA核准後，友霖將供應美國市場，未來不排除擴展至其他國家。

友霖因擁有「多層次藥物釋放技術(MPRT)」專利平台和特殊的生產設備，能將快釋和緩釋等不同釋放速率的微粒結合在一顆藥物中，先以流動床造粒乾燥機進行多層次藥物包膜、再以多功能膠囊充填機充填不同微粒至同一膠囊，達到服藥後快速發揮藥效並持續24小時的效果，符合Supernus藥品的藥物動力及生產需求，因此即將在美國上市的SPN-812新藥也委由友霖製造。

據Supernus的資訊，在美國約有610萬名被診斷為過動症的兒童及青少年，也需要非刺激性的藥物之治療選擇，如果獲得FDA批准，SPN-812將是過動症近十年來新藥。SPN-812四個關鍵的臨床試驗均顯示，ADHD-RS-5的總評分在第一周就明顯降低，並一直持續到臨床研究結束，並且過動/衝動和注意力不集中的量表也都有所改善。Supernus在2019年第四季也已展開此藥物對於成人過動症治療的試驗，證實主要療效指標在統計學上有顯著意義，未來若取得藥證後，將可用於治療青少年以及成人。

友霖擁有獨特的專利技術和研發團隊，已成功開發和生產多項505(b)(2)新藥，並且不斷獲得研發型新藥公司委託研究開發和生產(CDMO/CMO)，今年已和國內漢達簽約合作，未來將更積極尋求與此類型公司合作開發和生產505(b)(2)新藥，擴大產品類別及海外市場，提供更好的藥物和選擇，滿足病患的需求。

(時報資訊)