NCC編列155億前瞻預算，準備替五大電信業者蓋5G基地台，引發在野黨砲轟圖利電信商，民進黨團全面反駁，強調絕非弊案；立法院長游錫堃更爆料，5G是世界頂尖競爭，當華為取得領先地位後，「AIT有來找過我」；他更暗示NCC幫助業者蓋5G基地台的事，可能跟美國對民主國家的反共有關係。

立法院今召集朝野協商審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」，其中針對NCC編列155億補助五大電信業者架設基地台的預算，引發在野各黨團全面性質疑，認為這是公然圖利電信商，把人民納稅錢變成業者資產；有立委更質疑電信業者先搶標5G，再透過關係遊說行政機關，讓政府幫忙追加預算，形同是包裝成國家建設的弊案。

對此，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，台灣電信發展要跟世界競賽，產業發展進度甚至已經快到6G，過去NCC雖然是要求業者達到1萬6座基地台的覆蓋率，但隨時代進步，產業動態發展，有必要加速基地台的建制。他強調，這不該從圖利角度切入，而是從促進產業發展的邏輯來看待。

主持協商的游錫堃在朝野激烈辯論後，突然罕見地發表意見說，「如果是其它的案子要這樣發包，老實說我會有意見」，但他觀察，5G是全世界競爭中「最尖端的競爭」，就像2019年華為財務長孟晚舟在加拿大被捕，美國要求引渡，接著從美國、歐盟到日本，就紛紛表態要求抵制華為。

游錫堃接著爆料說，華為在全球競爭千變萬化，尤其在5G取得領先後，「包括AIT都來找過我，立法院會成立『立法院數位國力促進會』，其實也是跟AIT的意見有關係。」

游錫堃更暗示說，事實上華為的5G已經領先全球，接下來就是看怎樣讓華為不會領先，「他們（指NCC）原來發包很可能有這個因素，所以要追加這一條，我的解釋是這樣。」他說，5G瞬息萬變，這是美國非常重視的，所以這跟美國對於民主國家的反共可能有關係。

對此，提案將155億全數刪除的國民黨立委賴士葆強調，針對游錫堃的這席發言，顯然已經不是5G的問題，而是國安問題，但預算書卻完全沒提到「AIT有來講」；因此，他要求將游錫堃的發言全數列入會議記錄，NCC則必須將預算出加列上游錫堃所稱的理由。

(中時 )