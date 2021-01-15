總統府前發言人丁允恭被爆出任職高雄市新聞局長期間，訂婚後劈腿4女，上班時間把辦公室當「砲房」，甚至多次逼對方墮胎。經監委紀惠容、王美玉調查後，確定通過彈劾丁允恭，對於媒體披露，Y女曾寫信給時任高雄市長的監察院長陳菊，在餐會上和前民進黨主席張俊宏碰面，事後張轉交給邱義仁，2位監委表示，陳情信的部分陷入羅生門。

丁允恭被爆出桃色風波後，媒體披露，Y女的前男友A男曾在2017年3月寫了一封陳情信，並透過友人聯繫民進黨大老、前主席張俊宏代為轉交給時任高雄市長的監察院長陳菊，不過，張俊宏沒提轉交信一事。

監委紀惠容表示，A男曾向B女反映前女友Y女被丁允恭騷擾，B女建議「找張俊宏幫忙」，A男當場允諾；A男也曾向B男求助，B男說「信件（陳情信）是他和A男在立法院附近的咖啡廳中討論出來的，由A男手寫」。

紀惠容說，B女、B男均稱，2017年3月28日在鈺善閣餐會，「一封用牛皮紙袋裝著的手寫陳情信，交給張俊宏及其女性友人黃小姐，請張俊宏轉交給陳菊；當時張俊宏收下，並稱『使命必達』」；餐敘後2、3週後，黃小姐與B女說，「已找邱義仁將信轉交給陳菊」。

紀惠容指出，去年9月媒體踢爆丁允恭的桃色風波後，黃小姐傳簡訊給B女，提到「善惡終會報，渣男丁」、「3年多的時光，總算看到報應」，但事後被媒體詢問後，黃小姐又致電抱怨B女「為何把這件事情講出去，以後誰還敢幫妳忙？」

紀惠容表示，張俊宏被約詢時說，「聚餐上印象只有討論案情與司法改革，完全沒印象有回答使命必達」，黃小姐也說，「聚餐上沒聊到丁允恭」，雖然有傳簡訊給B女，但這並不代表有收過牛皮紙袋，邱義仁則稱「完全無此事」，還說「張俊宏若要將信交給陳菊，他自己有管道可直接給陳菊」。

紀惠容說，監委在去年9月25日無預警赴高市府行政暨國際處機要科調取相關卷證，沒有查到陳情書的受理及登錄資料，隨後在11月11日約詢陳菊，陳菊回答，「沒有收到陳情信；若真有此陳情信，相信我的同仁不可能、也不敢不處理或掩蓋」，「如有傳言張俊宏透過邱義仁轉交陳情信給我，更不可能，因為張與邱不同派系」，另外，陳菊也自稱「完全不知道丁允恭與Y女談戀愛」。

(中時 )