愛情到底是什麼？由伊林娛樂策劃製作、醒吾科技大學冠名拍攝的網劇《我在追劇 找世界》，今(15)日在Yahoo TV首播，透過愛情信物的串連，勾勒出13集校園青春愛情偶像劇，訴說愛情為何會是亙古不變的難題，年輕人想要的愛情世界，都在《我在追劇 找世界》13集網劇中。

醒吾表藝學生余庭如(中)，《我在追劇 找世界》戲中得低聲下氣的請託男主角翹碩一起做分組報告。(醒吾科大提供)

醒吾表藝學生余庭如(中)，《我在追劇 找世界》戲中得低聲下氣的請託男主角翹碩一起做分組報告。(醒吾科大提供)

《我在追劇 找世界》探討專屬兩人信物的愛情故事，總共拍攝13集微戲劇。每一集男主角依角色特質，由伊林旗下當紅模特兒擔綱演出，女主角及戲中演出的配角，都由醒吾伊林學院精挑細選學生演出，是醒吾科大伊林學院第1部完全學生參與，加上伊林學院強大師資，合作完成的青春洋溢作品。

醒吾表藝學生余庭如(中)，《我在追劇 找世界》戲中得低聲下氣的請託男主角翹碩一起做分組報告。(醒吾科大提供)

醒吾科大全力支援《我在追劇 找世界》的拍攝，新媒系老師郭石城(右)也軋一扮演老師，對男主角伊林男模張哲偉優秀表現表示肯定。(醒吾科大提供)

《我在追劇 找世界》為勾起觀眾談戀愛記憶、融入戲劇情境中，每一集都有不同愛情信物，不論是筆記本、風衣、相機等，背後都有一個令男女主角刻骨銘心經歷，對參與演出的學生是一大挑戰。第一集「很好女人，你成功引起我的注意了」，就有一幕表藝系二年級學生程韋琳飾演性向中性的學生會女幹部，被飾演學生會長、帥到爆的伊林模特兒丹尼爾要求穿裙子的對手戲。

程韋琳戲中與丹尼爾是好友，但丹尼爾要求她在校慶舞會演公主穿女裝，偏偏她不喜歡穿女裝，兩人因而吵了起來，她必須很有個性的把一本小說甩向丹尼爾，要求「愛情白痴」丹尼爾好好研讀。程韋琳一時緊張NG了多次，最後由伊林演藝事業部總監黃美倫親自指導如何培養情緒、瞬間爆發甩出小說，程韋琳才順利與丹尼爾演完對手戲。

另一集愛情故事女主角是表藝系三年級學生余庭如，與伊林男模翹碩對手戲。本身個性較強悍的余庭如，戲中必須為了拜託翹碩一起做分組報告，還得低聲下氣的請託，讓她得不斷的揣摩乖乖女心境才完成演出。這種角色的形塑，對余庭如是最大挑戰，因真實生活她不會如此。

同樣得改變心境才能入戲的是表藝系四年級陳子萱，從沒抽過菸的她得在戲中扮演叛逆抽菸女學生，還被伊林男模Kevin（張哲偉）飾演成績優秀超帥學生在教室制止。光是那一幕如何熟練的從菸盒抽出香菸，陳子萱就不斷重複練習，最後在劇組人員示範抖出香菸姿勢，才開竅的學會抽菸架勢。

張哲偉是加大皇后大學畢業高材生，係伊林旗下具有生物醫療背景男模，曾代表台灣角逐「2018國際先生」，這次在《我在追劇 找世界》戲中飾演成績超優秀學生，好像演自己，駕輕就熟。而戲中為了肯定Kevin代表全校師生向外賓致歡迎詞，也由醒吾科大新媒系老師郭石城，客串演出學校師長對Kevin表示嘉許。

醒吾伊林學院不只提供學生一圓明星夢機會，「一條龍」的課程安排，也讓有志編導的學生，全方位學習場記等幕後工作。表藝系朱佳祈與新媒系羅月肜兩幕後工作學生，在拍片期間穿梭各個場景協助做筆記、打板及協調聯繫，從中學會更多課本上學不到的工作經驗。

醒吾科大校長陳義文強調，全國大專院校只有醒吾科大有完全接軌影視產業課程，《我在追劇 找世界》是醒吾伊林學院落實培育時尚影視專產業人才所推出的網劇，學生只要認真透過自主學習，就能找到屬於自己的舞台。17歲就參與表演的朱佳祈表示，將在《我在追劇 找世界》最後一集擔任女主角，由於已有幕後工作經驗，有信心在幕前完美演出，未來希望回部落從事表演藝術教育工作！

《我在追劇 找世界》劇情貼近年輕人生活日常，預告片經典台詞「愛情不是等候的存在」，已成網路討論話題

(中時新聞網)