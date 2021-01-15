總統府前發言人丁允恭遭爆任高雄市府新聞局長期間，上班時間把辦公室當「砲房」，訂婚後劈腿多女，且逼對方墮胎。而監察院15日以11:0的票數確定彈劾丁允恭。受害的Y女同日發表聲明回應，強調自己並不痛恨丁允恭，並坦言「只要他能離開政治圈重新開始，不再傷害人，就好了」。

監察院今天下午召開記者會，宣布彈劾總統府前發言人丁允恭。（趙婉淳攝）

監委紀惠容、王美玉經過4個月來的調查，確定彈劾丁允恭。紀惠容並在記者會指出，此為社會矚目、有辱官箴的案子，丁的行為已構成性騷擾。且丁承認女方（為他）兩次墮胎、且確有在辦公室發生性關係。但對於監委調查結論，丁允恭不認同監院此一調查結果，已發聲明表示遺憾，批這是「先射箭再畫靶之結論」。

丁允恭爆發桃色風波，風波的女主角Y女隨即發聲明表示，雖然丁曾傷害過她，但她不恨丁，而是希望丁接受應有的處罰後，好好過日子，「他這一錯，誤了我的一生，但我並不打算他用一輩子償還，只要他離開政治圈，重新開始，不要再傷害人」，現在終於告一段落，很高興，期待丁允恭知錯能改。

Y女表示，這些年，我一直很痛苦。但我沒有說，也不敢說。最後說出來後，被網友肉搜、被路人討論，擔心更大的報復，都曾讓我害怕不已。但還好。這些跟過去一樣，我都撐過了。Y女坦言，我曾經悲傷，曾經難過，但我從沒放棄過自己，和我的夢。我很謝謝監委，我知道他們認真做調查，他們問我的問題都非常詳細。更謝謝陪在我身邊的兩位好友鼓勵我，謝謝妳們。

丁允恭前總統府發言人，遭爆曾在高雄市新聞局長辦公室與前女友發生性行為。（資料照／照片拍攝於2017年）

Y女指出，我一直很努力，但以後我會更努力。可是為什麼這麼久後，我才說出口？因為丁允恭曾跟我說，我會是他政治生涯的阻礙，而他想到政治高峰，因為他也努力很久，他不願放棄。我聽了，很同情。我難過，但同時也覺得他很可憐。

Y女說，所以我忍著，守著這個秘密。 既是為他，也是不願傷害他前妻。我非常喜歡嚴小姐，她很有才華，我總是自責。所以，我不願在他倆有婚姻狀態時爆出，逼她陪著丁面對，接受第二次傷害。後來，我知道丁離婚了，我知道他的位置很高，也做一陣子了。我想，到總統府發言人，應該就夠了吧，是政治很高峰了吧。所以有人問，我才說出口。

丁允恭則發表聲明回應，有關於局長室發生性行為一事，確屬不當，且有違市民大眾對公務人員行止之期待，對此除已辭去公職以為負責外，也再次向社會表達歉意。有關此部分，本人願接受監院彈劾在內之種種處置，並無爭議與怨懟。

總統府對於丁允恭彈劾案回應，發言人張惇涵表示，相關當事人已有所說明，總統府尊重監察院職權及監察委員的相關調查。

(中時新聞網)