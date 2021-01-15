新冠肺炎(COVID-19)肆虐一年，目前全球累計已超過9,200萬人確診，許多國家甚至開始出現變異病毒，緬甸至今確診累計破132,000例，旺旺集團國際捐贈行動Want Want Group Support You持續推進，在海、空運皆不能運輸的情況下，透過陸運搶在緬甸第四度封城之際運抵，其中水神生成機已安裝於醫院診所，協助當地防疫，這是繼日本、馬來西亞、斯里蘭卡之後，旺旺集團以具體行動支持全球防疫。

緬甸自從2020年3月開始鎖國，這波第四度封城將持續至2021年1月底，當地各大公立醫院病患爆滿，私立醫院也必須加入收治病患的行列，當地相關官員表示：「由於封城時間一直在無限期延後，這造成在人員與貨物的移動運送上，非常困難！」根據緬甸時報指出，在新冠疫情增溫之下，緬甸政府為了防治擴散採取封城措施，限制各省邦之間的交通運輸，貨運司機進入必須備齊個人健康證明、推薦信、以及其他相關證明文件，這使得物資運送困難重重。旺旺國際捐贈行動這次是透過當地市議員居中協調，將水神生成機及電解液運至緬昂醫院Myanaung Township Hospital，院方已迅速將微酸性電解次氯酸水安裝在診間外面供民眾領取使用，院長翁文先生(U Aung Win)誇讚使用非常方便：「我們(醫護人員)替病患診斷完即使用，主要是清潔手部，一下就乾淨了！」院長並讚揚旺旺集團董事長蔡衍明先生的慷慨，感謝善心造福當地民眾。

緬昂醫院院長翁文先生(U Aung Win)(左1)誇讚水神使用非常方便。(圖/旺旺集團提供)

當地官員也表示，緬甸政府已跟印度購買第一批3000萬劑新冠疫苗，待批准使用進口之後，即提供民眾每人施打兩劑。不過疫苗數量有限，再加上運輸及儲存的困難，距離普及化施打仍需要一段時間，持續防疫刻不容緩。旺旺集團水神(WaterGuard)全系列產品所含之微酸性電解次氯酸水(HOCL)，已於2020年12月通過人體實驗測試，並正式取得SGS檢驗證書，報告結果證實不會對肌膚造成任何傷害，這是全台灣唯一取得認證的品牌。水神抗菌成份次氯酸之酸鹼值(pH5.0-pH6.5)極接近人體，除菌率大於99.9%，具有無色、微帶氯味，無污染、無化學殘留，安全、抗菌、消臭、環保、便利、便宜等多項特點，可被廣泛應用在各種環境空間。旺旺自日本引進設備製造生產，2020年6月日本北海道大學研究報告證實「微酸性電解次氯酸水」能對抗新冠病毒。

(中時新聞網)