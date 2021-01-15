戲約不斷的吳慷仁，去年與邵雨薇大方認愛，愛情事業兩得意，他日前接受《GQ》雜誌專訪，坦言從20多歲出道，30歲後事業才真正起飛。「嚴格來說，我到33歲時才進入狀況。那時我入行沒幾年，心境上像20歲的人一樣不穩定，充滿擔心徬徨」。他出道前做過不少工作，淺移默化成戲劇養分，他感慨「你永遠都不知道小時候做的事情，會如何造成日後的發展，也許它會變成很穩固的桌腳」。

為戲吳慷仁能在短時間忽胖忽瘦，像是過去為了拍電影《白蟻》，他把自己瘦到50多公斤，之後拍《麻醉風暴2》，他二話不說衝回80多公斤。曹瑞原導演《斯卡羅》邀約一來，他又走上暴瘦暴黑一途，一邊嘴裡嚷嚷著下次不能再這樣，但等徐譽庭新戲《我沒有談的那場戀愛》上門，要他演有才華但不修邊幅的男主角，他又增胖20公斤。而去年5月5日《我》戲殺青，6月就瘦回來了。

他努力演好每個角色，也清楚知道自己不是靠天分，而是靠努力。但他認為：「努力不是可以讓你走得更長遠的關鍵，不如換個腦袋想清楚，如何用更簡單有效率的方式做事」，若碰到卡關時，他會選擇改變，「「人可以有原則，但原則之間要有彈性，累了就要休息，這其實才是一種高級的自我約束。過去我不給自己彈性，也許幸運靠著這原則成功了，但真相是，世界上並沒這麼多李嘉誠或運動員，我不希望再堅持這些原則下去。」

不再成天努力，不再對上門的邀約凡事點頭，吳慷仁重新拿回工作與生活的主導權，就算拒絕了邀約，之後的心情也不再隨之擺盪，懂得放手讓它去。但這不表示他患上大頭症，更像是看Kimoji做事。若是對工作內容喜歡，最後的作品讓人安心，酬勞不是重點，重點在於他開不開心、願不願意。「我希望工作過程多一點樂趣，有了樂趣，能量才會持續久一點，更有動力，這是結構上的問題。你不能希望每個人都跟你一樣充滿童心，但重點是能不能大家一起留下特別的東西，一起開心。」

然後他說：「現在的我，是最開心的時候。因為我願意讓自己開心，值得被愛，值得幸福。你應該要能對這種事微笑。以前我很能忍，覺得笑出來就是表態，所以擺出冷眼看待的樣子，內在卻是有心情的。但現在，微笑就是我的心情，我覺得這樣很好。」

吳慷仁對於戲劇邀約不再凡事點頭，重新拿回工作與生活的主導權。（GQ雜誌提供）

(中時 )