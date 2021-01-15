川普被比擬為因水門案而下台的美國前總統尼克森而爆氣

隨著在任時間進入倒數階段，美國總統川普發現，他熱愛的工作逐漸被冷冰冰的法律警告，還有不得不發表的錄影聲明所取代，而身邊的幕僚也日益稀少。

據CNN新聞網15日報導，大家都想知道，川普在1月20日卸任，拜登就職後，會有甚麼樣的光景。眼前可見，他不再受到民眾歡迎。而可以肯定的是，在成為美國史上第一位2度被彈劾的總統後，他離開白宮時並不光彩。

據身邊的人說，川普在白宮的最後時光，滿腦子想的都是他的總統職位。而顧問最近一提起辭職，幾乎立刻就被川普否決。此外，他已明白告訴幕僚，禁止提因水門案醜聞而辭職的前總統尼克森。

最近在一次閒聊中，川普告訴一名顧問，千萬不要再提起尼克森。然而，他在拒絕辭職後，卻忍不住告訴身邊人，他無法指望副總統彭斯（Mike Pence）像當初福特（Gerald Ford）特赦尼克森一樣赦免他。

而他內心深處愈來愈擔心的，就是一旦卸任，會面對甚麼樣的法律或財務災難。就在他為二度彈劾召集法律團隊時，也正認真考慮特赦自己和家人。

不過，據消息人士說，川普為了最後一次享受當總統的滋味，已要求下周拜登就職典禮當天，要為他舉行盛大的送別儀式。

(中時新聞網)