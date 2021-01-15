民進黨台中市議員要求市府採購耐熱、耐重的美式梯，確保消防弟兄及被救者安全。（台中市議員賴佳微服務處提供／盧金足台中傳真）

近日低溫像溜滑梯，許多民眾使用電暖器取暖，使用不當或電器走火恐造成火災意外，台中市民進黨市議員江肇國、賴佳微、周永鴻15日表示，台中市救災逃生使用的消防梯以不耐熱、不耐重的雙節梯為主，要求市府盡速採購耐熱、耐重的美式梯，確保消防弟兄及被救者安全。對此，消防局表示，今年已先採購6具美式梯，待廠商交貨驗收完成即可配發使用。

江肇國指出，依內政部火災事故通報統計，台中市從2017年起火災發生率與死傷率皆為六都第一，2020年截至11月共發生2966起事故，火災成因或地點受阻，恐讓消防車、雲梯車無法進入，得仰賴消防梯的協助救援。

議員憂心，台中市消防局救護梯數量，不耐熱、不耐重的雙節梯214具，而有溫度警示的關東梯僅9具、美式梯甚至只有3具，呼籲宣導民眾正確防災，市府也應重視消防設備的增購。

賴佳微指出，雙節梯承重約100至150公斤，一次可攀爬人數1人；關東梯承重約183公斤，一次可攀爬人數2人；而美式梯可承重340公斤，一次可攀爬人數3人，關東梯及美式梯皆有溫度警示，溫度過熱以變色提醒救災人員。

「資源分配應更加平均外，加強救護設備才是治本的辦法」，賴佳微說，現在台中市各大隊所擁有的關東梯、美式梯加總只有12具，仍多為雙節鋁梯為主，甚至第四大隊、第五大隊只有雙節鋁梯。

周永鴻表示，多次傳出鋁梯承重不足倒塌，或缺乏顯示溫度警示，導致延緩救災等事件情節嚴重，消防局應多加重視並且編列預算，增加美式梯的數量，除了減少救援的時間，也能保障消防弟兄的生命安全。

議員們強調，火災起因複雜且搶救時間緊迫，台中市消防局要多加宣導防災資訊，應多增加預算在設備的更新。

尤其，台中市許多老舊社區巷弄狹小，消防車無法即時進入搶救，得仰賴消防梯的輔助，消防局增購美式梯勢在必行，必須提升消防救災能量，也保障消防弟兄的生命安全。

對此，消防局表示，消防局今年目前已先採購6具美式梯，待廠商交貨驗收完成即可配發使用；此外，為利於消防員救災使用，未來消防車採購也規畫將美式梯納入規格，以年度經費逐年採購配發，達到各分隊全面配置至少1具美式梯。

(中時 )