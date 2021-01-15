老年人的睡眠品質通常不好，情緒易波動，進而刺激腦神經影響睡眠，運勢命理專家楊登嵙老師分享，為了能使長輩有高品質的睡眠，老人房的擺設除了安全及實用性，還要考慮磁場方向，規劃最健康長壽的老人房，磁場顧的好，煩惱省一半！

楊登嵙老師進一步分析，老年人的床頭應朝向本命四大吉方。頭部朝著四大吉方，休息時能夠吸收來自吉方的氣，有助於老人身體的健康。老年人的臥室最適合安置於住宅的「伏位方」，或是「延年方」。老人睡在「伏位方」能穩定磁場，讓老人得以充分休息，健康平安，「延年方」代表吉祥財帛，頤養天年，長壽健康，老年人睡在這個方位上，能夠讓老人的身體更加延年益壽。當然，若是這兩個方位不能設置為臥室時，也可選擇其他吉方作為老年人的臥室。

以下提供伏位方和延年方速查表給大家參考，查詢方法例如：1944年出生的女性長者，東南方為健康平安吉方，東方為延年益壽吉方，所以在規劃其房間時，床頭向東或東南是其最佳的選擇。

【伏位方-健康平安吉方速查表】

東

男出生年份：1934.1943.1952.1961.1970.1979.1988.1997

女出生年份：1934.1943.1952.1961.1970.1979.1988.1997

南

男出生年份：1928.1937.1946.1955.1964.1973.1982.1991.

女出生年份：1931.1940.1949.1958.1967.1976.1985.1994

北

男出生年份：1936.1945.1954.1963.1972.1981.1990.1999.

女出生年份：1932.1941.1950.1959.1968.1977.1986.1995

東南

男出生年份：1933.1942.1951.1960.1969.1978.1987.1996

女出生年份：1935.1944.1953.1962.1971.1980.1989.1998

西北

男出生年份：1931.1940.1949.1958.1967.1976.1985.1994

女出生年份：1928.1937.1946.1955.1964.1973.1982.1991

西南

男出生年份：1932.1935.1941.1944.1950.1953.1959.1962.1968.1971.1977.1980.1986.1989.1995.1998

女出生年份：1933.1942.1951.1960.1969.1978.1987.1996

東北

男出生年份：1929.1938.1947.1956.1965.1974.1983.1992

女出生年份：1930.1936.1939.1945.1948.1954.1957.1963.1966.1972.1975.1981.1984.1990.1993.1999

西

男出生年份：1930.1939.1948.1957.1966.1975.1984.1993

女出生年份：1929.1938.1947.1956.1965.1974.1983.1992

【延年方-延年益壽吉方速查】

東南

男出生年份：1934.1943.1952.1961.1970.1979.1988.1997

女出生年份：1934.1943.1952.1961.1970.1979.1988.1997

北

男出生年份：1928.1937.1946.1955.1964.1973.1982.1991.

女出生年份：1931.1940.1949.1958.1967.1976.1985.1994.

南

男出生年份：1936.1945.1954.1963.1972.1981.1990.1999.

女出生年份：1932.1941.1950.1959.1968.1977.1986.1995.

東

男出生年份：1933.1942.1951.1960.1969.1978.1987.1996.

女出生年份：1935.1944.1953.1962.1971.1980.1989.1998.

西南

男出生年份：1931.1940.1949.1958.1967.1976.1985.1994.

女出生年份：1928.1937.1946.1955.1964.1973.1982.1991.

西北

男出生年份：1932.1935.1941.1944.1950.1953.1959.1962.1968.1971.1977.1980.1986.1989.1995.1998.

女出生年份：1933.1942.1951.1960.1969.1978.1987.1996.

西

男出生年份：1929.1938.1947.1956.1965.1974.1983.1992.

女出生年份：1930.1936.1939.1945.1948.1954.1957.1963.1966.1972.1975.1981.1984.1990.1993.1999.

東北

男出生年份：1930.1939.1948.1957.1966.1975.1984.1993.

女出生年份：1929.1938.1947.1956.1965.1974.1983.1992.

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(中時新聞網)