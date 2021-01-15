新北市北宜公路區間測速執法將延伸到宜蘭交界。（新北市交通警察大隊提供）

新北市自2019年4月在北宜公路19至23.1K實施區間測速執法後，違規及事故均大幅下降，且未發生A1交通事故，達到降低事故傷亡的目標。但是北宜公路新北端去年發生800多起事故，平均每公里發生15起事故，每天發生2起以上事故，其中未實施區間測速路段去年就發生3起死亡事故。為加強事故防制，新北警規畫將北宜公路區間執法偵測路段延伸至新北宜蘭交界（56K），並以多點分段（9點8段）方式執行，希望透過速度管理的方式，能有效降低事故傷亡。

新北交通警察大隊表示，北宜公路目前限速40公里，分析去年12月1日至今年1月15日車流數據，平均車速約41公里，車速51至60公里約占7.2％，車速超過60公里約占2％，規畫執法初期將以行車速率超過60公里嚴重超速車輛優先取締，並持續觀察車流數據及事故狀況，評估調整執法作為。另對部分民眾反映速限過低的情形，將提供相關資料給交通部公路總局參考。

新北交大表示，北宜公路沿線共設置70組警示牌面，提醒用路人遵守速限行駛，自正式宣布將延伸區間偵測後，統計今年1月1日迄今，北宜公路每天約發生1件交通事故，單日平均事故件數較去年下降約5成，警示作用已略有成效。

此外，目前北宜公路區間延伸段相關設備待經濟部標準檢驗局檢測，檢測合格後才會開始執法。新北警強調，不論執法設備有無運作，駕駛人均應遵守速限及相關交通規則，警方亦會搭配編排機動測速、巡邏、攔檢等勤務加強事故防制，提醒用路人切勿有驟然減速（停車）、違規停車、跨越雙黃線、遮蔽號牌等違規行為。

(中時 )