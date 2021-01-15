在美學者暗助大陸在全球廣徵科學人才並竊取智慧財產權的「千人計畫」再添一新例。美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）一名資深科學家13日向紐約聯邦法院承認參與「千人計畫」並向調查人員說謊，面臨最高5年徒刑，最高可罰25萬美元（約新台幣700萬元）。

報導引述美司法部新聞稿指出，來自加州、現年66歲的梅亞潘（Meyya Meyyappan）遭控向聯邦調查局做出虛假陳述，並已認罪。紐約南區代理聯邦檢察官表示，梅亞潘在NASA擔任備受信任的職務，但她仍違反聘用條款及相關法律和規範，未能揭露曾參與大陸政府的招募計畫，且繼而向NASA調查人員、FBI探員和我們辦公室撒謊。如今梅亞潘坦承犯行，正在等待量刑。

司法部新聞稿指出，梅亞潘自2006年起擔任NASA艾姆斯研究中心（Ames Research Center）擔任探索科技（Exploration Technology）首席科學家。然而，他參加了大陸政府的「千人計畫」，即「海外高層次人才引進計畫」，吸引有權力接觸外國高科技或智慧財產權的人才加入。新聞稿稱，在中國大陸、韓國和日本大學擔任教授的梅亞潘，未能向NASA和美國官箴局據實揭露這些關聯和職位。

報導指出，梅亞潘去年10月接受質問時，虛假陳述，自稱並未參與陸「千人計畫」，也從未在大陸任教。司法部表示，梅亞潘預計將於6月16日被判刑。

(中時新聞網)