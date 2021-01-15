中國12月CPI由負轉正，從年減0.6%升至年增0.7%;PPI則為年減0.4%，仍為負成長，但優於市場預期。顯示中國國內需求穩定復甦，需求面的動能也在逐步增強中。中國經濟復甦也反應在貨幣升值，據統計，人民幣自108年底以來兌美元升值了7.74%，而今年以來人民幣兌美元升值1.15%，是升幅最大的主要貨幣。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示：預計今年全球的經濟全面反彈，可能有一些稍微快一點、有一些稍微慢一點，中國經濟預計持續復甦。中國政策方面判斷今年的政策刺激會逐步的退出，所謂常態化、正常化，政策上面會更加注重控風險、穩杠杆。國際環境雖然也還面臨著很多調整，但是國際環境和中美關係，比過去的一兩年可能風險有所降低。

汪濤也認為美元還會繼續走弱，相對於美元其他的很多幣種，包括人民幣會進一步的升值。同時中國也在加大對外開放，所以還會吸引進一步的外資的流入。這兩點，都是支撐人民幣繼續升值很重要的因素。

(時報資訊)