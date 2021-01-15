韓國起亞15日宣示，到2027年前將推出7款全電動汽車，希望能在日漸吃重的電動車市中，搶先分得一杯羹。

最近，起亞汽車已更名為起亞，起亞總裁曾誓師，公司正用創新移動產品和服務，擺脫傳統的商業模式，並擴展到新興業務領域。

因與現代汽車是關係企業，這家韓國銷售量居亞軍的車商表示，將在第一季發布，利用自己E-GMP新電動車平台，將在第一季發布全新電動車款。

這款名為CV的新電動車，將配上起亞新車徽並行銷至全球各地。CV配備的車用電池，續航力道可達500多公里，以及20分鐘高速充電。

起亞計畫未來七年內，都能用這個E-GMP新電動車平台，陸續推出房車，休旅車以及多用途汽車。

旗下擁有K5房車和Telluride休旅車的這家韓國車商，計劃到2025年增加11款電動車，其中7款架構在E-GMP平台上。起亞目標是到2025年，在全球電池供電的電動汽車市場中，佔有6.6％份額。到2026年，全年全球產量達50萬輛。

目前，起亞算是電動車起飛元年，因為電動汽車銷量，僅佔2019年整體銷售量1％。

(時報資訊)