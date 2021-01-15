遠東銀(2845)攜手遠傳(4904)申請營運「開放銀行」第二階段業務，繼去年12月中成為首家獲金管會核准的銀行後，以高效模式進行高品質軟體開發，相關服務僅歷時1個月便於今（15）日正式上線，再度成為首家提供開放銀行第二階段業務服務的銀行。

遠銀透過數位金融子品牌Bankee社群銀行，以開放API串接遠傳與「遠傳電信friDay理財+」APP串連客戶資料，整合存款帳戶與信用卡帳單，客戶可在單一APP中查詢台幣活存存款帳戶餘額、查詢信用卡當期帳單等資訊，提供消費者更便捷的金融服務。

至於查詢台外幣活存存款帳戶交易明細資訊、定存帳戶餘額、定存餘額查詢、信用卡歷史帳單資訊、信用卡額度資訊、信用卡帳單消費明細等服務，遠銀表示後續將陸續上線，為客戶打造一站式整合，滿足消費者行動金融需求、實現金融即服務（BaaS）。

遠銀數位金融事業群副總經理戴松志表示，開放銀行第一階段僅為公開資料查詢，第二階段為消費者資訊查詢，為開放銀行的重要關鍵，正式進入跨業資料共享時代，真正開啟台灣開放金融全新篇章，亦與遠銀Bankee社群銀行共創、共享、共好的核心理念不謀而合。

戴松志指出，遠銀與遠傳合作，運用敏捷開發縮短開發時程，使原先預計首季上線的功能提前2個月上架，除展現遠銀數位創新實力，更顯現集團深耕金融科技的企圖心，顧及客戶體驗、布局金融科技，也發揮集團綜效，為消費者、銀行和電信業者創造三贏局面。

(時報資訊)