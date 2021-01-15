美股隔夜下挫。拜登呼籲參院加入彈劾川普，而美參院共和黨領袖反對川普的彈劾案。拜登展示1.9兆美元的刺激計畫。亞洲主要股市周五收黑，港股全日上下震盪，午後兩點半開始揚升。

周五香港恆生指數收漲77.00點或0.27%，為28573.86點。國企股(H股)漲21.36點或+0.19%，為11320.53點。交易所全日交易金額高達2249億港元。

科技指數跌1.35%。金屬股、半導體股表現最好，分別漲3.11%和2.98%。

富智康遭修正，跌13.5%，報1.28港元。

小米跌10.3%，收報29.3港元。美國防部將九家中企列入黑名單，認為與中國軍方活動有關，小米名列其中。小米在美ADR亦受消息影響，收跌7.54%，報19.75美元。

小米最新回應表示，公司並非中國軍方所擁有、控制或相關聯企業，正在評估該事件對集團的影響。

小米手機在過去因填補華為空出的手機市場，成長飛快。如果小米遭美方封殺，將無法使用美系供應商例如高通晶片，預估其旗艦手機等的大幅成長的市占，將如同華為遭遇；而小米相關供應鏈則將在近期受到衝擊。對各家業者各有利弊。

(時報資訊)