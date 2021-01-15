智擎(4162)在美國臨床腫瘤學會腸胃道腫瘤研討會ASCO-GI 2021發表PEP503(NBTXR3)在直腸癌第一期臨床試驗結果。

PEP503（NBTXR3）PEP503是一種奈米結晶性的鉿氧化物(crystalline hafnium oxide, HfO2)，以局部治療為目的，具有提升癌症放射治療的作用。本項試驗是針對直腸癌病患使用PEP503輔以標準放射線與化學治療合併療法。

本項試驗第1b期試驗目的為評估局部晚期或無法手術切除之直腸癌患者，以腫瘤內注射方式給予PEP503，合併外部放射線治療和化學藥物治療的安全性資訊及初步療效資訊，由智擎公司負責在台灣的兩家醫學中心進行。在第一期劑量探索階段，共收入20位直腸癌受試病患，接受腫瘤內注射PEP503後，進行標準的放射線治療合併化學治療，隨後進行手術。

安全性資料顯示即使到設定的最高劑量，注射22%腫瘤體積的PEP503，病患對於PEP503仍具有良好的耐受性，沒有與PEP503直接有關的不良反應發生，放化療合併處方的毒性也沒有因此增加。超過70%的受試病患在放化療結束後，腫瘤有明顯的縮小，大約九成接受全直腸繫膜切除術(Total Mesorectal Excision)的病患，達成腫瘤徹底性的切除(R0 resection)，病理完全反應率(pCR)將近20%，一半的病患達到良好的腫瘤消退(tumor regression)。

基於上述安全性及初步的療效數據，智擎已於2020年10月在台灣的三家醫學中心進行第二期臨床試驗。

(時報資訊)