國際美元續強，台股開高低低收黑，外資賣超台股並且偏匯出，新台幣實質匯率轉弱，但盤中最高仍來到27.95元，尾盤央行進場調節後，收在28.48元兌1美元，貶值1.3分，為連續二個交易日升低，台北外匯經紀公司成交量9.77億美元。

新台幣同時收周線，累計一周來小幅貶值2.3分或0.08％，終結連二周升勢。外匯交易員指出，美國10年期公債殖利率上揚，美元也續為走揚，主要亞幣貶值，且台股雖開高試圖反攻，卻是後繼無力，收盤下跌90點，外資再賣超40億元，加上領取台積電現金股利後匯出，使得新台幣升勢弱化。

外匯交易員表示，但由於出口商農曆年關前拋匯需求仍出籠，支撐新台幣維持原區間整理，並未明顯走貶，觀察央行盯上出口商異常拋匯後，近四個交易日匯市量能均回到健康結構，尾盤央行也略縮小作價調節幅度，終場小貶作收。

外匯交易員認為，外資領取台積電現金股利後匯出，有利新台幣升值壓力減輕，但市場對台股後市仍看多，外資隨時都可能轉匯入，目前關注美國總統交接後的新政策方向，影響美元走勢及外資動向，同時也是新台幣升貶的指引。

(工商 )