七十六号原子新創迷你劇集《我是自願讓他殺了我》由鄭人碩、蔡淑臻、薛仕凌、尹昭德、余晉、趙逸嵐主演，日前已開鏡。鄭人碩飾演男主角「周行」，他形容：「他就是個從頭到尾都被蒙在鼓裡的人，他有很強的正義感跟責任感，但到最後卻會發現他的正義感跟責任感好像是錯的，甚至正造成遺憾的真兇，他面臨的是整個價值觀都崩毀的衝擊，真的很痛！」

蔡淑臻去年奪下金鐘獎最佳女配角獎，在劇中擔綱女主角「林靜」，提到角色關係衝突又激烈，且劇本複雜跳接的時序設計，她分享道：「因為是懸疑推理片，前面不能破梗，所以整個劇本林靜的部分是片段式的呈現，我表演上必須要給懸念，但又不能太多，也要隨時切換不同時間的心情轉折。」

蔡淑臻第一次跟鄭人碩、薛仕凌、趙逸嵐合作，就有精彩、相愛相殺的激烈對手戲，她非常期待。在排練過程與趙逸嵐都過於投入，兩人激烈得拉扯後，發現腳踝整個破皮流血，但也顧不得傷口繼續讀本，她也透露劇中和薛仕凌關係複雜，「既綁得很緊、很深刻，卻又很疏遠。最難的一場戲，就是林靜向他告別。」此外另一個讓她期待的橋段，就是她在片中一個特殊地方開口，希望她的演出可以成功嚇到所有觀眾。

薛仕凌在劇中飾演情緒轉折很難琢磨的角色，自己滿心期待開拍，他表示：「這次蠻難得有機會，大家可以在前置時間一起好好排戲、讀本、開會，我覺得前面建立得都很完整了，我現在就是期待到現場演出，相信導演也相信我的對手戲演員。最困難的當然就像大家說的，是在角色心理狀態的轉變曲折，但我已經準備好了，而且劇本真的已經是濃縮再濃縮，每一場都很精彩。」這次幾乎跟每個角色都有很曲折的搭到戲，不同的心理狀態讓他要做足許多功課但仕凌吶喊認真的每一場都很期待。

七十六号原子繼先前推出首部女性心理驚悚懸疑作品《追兇500天》並入圍金鐘男、女主角，再推出新創迷你劇集《我是自願讓他殺了我》，邀請以《殘值》入圍7項金鐘大獎的新銳導演詹淳皓，搭檔他《第一響槍》的合作編劇吳思穎操刀，改編自知名小說家逢時同名原著，延續女性復仇議題與懸疑推理類型，以女性心理犯罪、懸疑為題材，非典型的「幫助殺人」概念相當吸睛。

余晉（右）劇中與尹昭德飾演父子，有許多情感戲極富挑戰。（七十六号原子提供）

女性心理犯罪懸疑迷你劇集《我是自願讓他殺了我》日前開鏡，左起薛仕凌、余晉、蔡淑臻、導演詹淳皓、鄭人碩、趙逸嵐。（七十六号原子提供）

《我是自願讓他殺了我》開鏡，中間七十六号原子董事總經理楊志光率領、右邊南炬總經理姚立旋、左邊七十六号原子董事項目監製潘心慧，主演群後排左起薛仕凌、余晉、鄭人碩、蔡淑臻、蔡承邑、趙逸嵐。（七十六号原子提供）

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