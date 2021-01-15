根據當前新型冠狀病毒肺炎防控需要，北京台商協會受北京市台辦的委託，今天發出《關於針對在京台胞第一批自願接種新冠病毒疫苗統計的通知》，對在京台胞自願接種新冠病毒疫苗進行登記。（示意圖，圖／路透資料照）

根據當前新型冠狀病毒肺炎防控需要，北京台商協會受北京市台辦的委託，今天發出《關於針對在京台胞第一批自願接種新冠病毒疫苗統計的通知》，對在京台胞自願接種新冠病毒疫苗進行登記。

北京台商協會表示，本次依據《疫苗管理法》的有關規定，對18至59歲新型冠狀病毒易感者開展緊急接種。按照國家相關方案，北京市疾病預防控制中心對全市接種人群開展接種後不良反應監測。

【擬接種人群】本次針對九類重點人群、21種身份的在京台胞免費接種，類別如下：

1.涉進口冷鏈物品的口岸一線海關檢驗檢疫人員

2.口岸裝卸、搬運、運輸等相關人員

3.國際交通運輸從業人員

4.國內交通運輸從業人員

5.因公出國人員

6.因私出國人員

7.邊境口岸工作人員

8.醫療衛生人員

9.政府機關

10.公安

11.武警

12.消防

13.社區工作者

14.物品(含食品)

15.水、電、暖、煤相關人員

16.交通相關人員

17.物流相關人員

18.養老相關人員

19.環衛相關人員

20.殯葬相關人員

21.通訊相關人員

【免疫程序和途徑】共接種2劑，兩劑間隔14-28天。上臂三角肌肌肉注射。

【禁忌】根據已開展的臨床試驗數據，以下人群暫不列入本次接種範圍：

1.年齡小於18歲或大於等於60歲；

2.孕婦、哺乳期婦女；

3.發熱、各種急性疾病或慢性疾病急性發作期；

4.既往發生過疫苗接種嚴重過敏反應（如急性過敏反應、蕁麻疹、皮膚濕疹、呼吸困難、血管神經性水腫或腹痛）；

5.患有血小板減少症或者出血性疾病者；

6.驚厥、癲癇、腦病、其他進行性神經系統疾病和精神疾病史或家族史；

7.嚴重的肝腎疾病、藥物不可控制的高血壓（收縮壓大於等於140mmHg，舒張壓大於等於90mmHg)、糖尿病併發症、惡性腫瘤；

8.已被診斷為患有先天性或獲得性免疫缺陷、HIV感染、淋巴瘤、白血病或其他自身免疫疾病；

9.已知或懷疑患有以下疾病：嚴重呼吸系統疾病、嚴重心血管疾病、惡性腫瘤。

【獲益】接種後您可能產生預防新冠病毒感染的抗體，但是任何疫苗的保護效果都不能達到100％，因此部分人接種後未產生保護力，或者仍然發病，這個結果的產生與疫苗本身特性和受種者個人體質有關。您的參與將為後續疫苗在全社會人群中的使用提供有價值的參考依據，產生間接的社會效益。

有意願接種的人員，請於2021年1月16日(週六)中午12：00前填寫下列小程序，以便登記。具體時間待有關單位統計，視情況作安排。

(中時 )