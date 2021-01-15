彰化市大埔路270巷為私人土地，位於超流量多的路口，近來地主在巷道兩端搭圍籬並放置紐澤西護欄路障，彰化市長林世賢15日帶隊前往拆除。（吳敏菁攝）

彰化市大埔路270巷為私人土地，位於超流量多的路口，近來地主在巷道兩端搭圍籬並放置紐澤西護欄路障，彰化市長林世賢15日帶隊前往拆除。（吳敏菁攝）

彰化市大埔路270巷為私人土地，位於超流量多的路口，近來地主在巷道兩端搭圍籬並放置紐澤西護欄路障，彰化市長林世賢15日帶隊前往拆除。（吳敏菁攝）

彰化市大埔路270巷為私人土地，位於超流量多的路口，近來地主在巷道兩端搭圍籬並放置紐澤西護欄路障，彰化市長林世賢15日帶隊前往拆除。（吳敏菁攝）

彰化市大埔路270巷為私人土地，位於超流量多的路口，10多年前最高法院判決認定為供公眾通行既成巷道，但近來地主在巷道兩端搭圍籬並放置紐澤西護欄路障，禁止通行，彰化市公所15日前往拆除，地主不滿，要控涉嫌損毀，市長林世賢強調既成道路，必須以公權力維護行的安全。

「超狂！又不是公家單位在施工，竟擺起紐澤西護欄，形成了路障」、「路中搭起圍欄，太怪異了」彰化市大埔路接英士路的私人土地，鋪設柏油道路，近日被圈圍，過往行人不解，「佔地為王，未免太囂張了」，投訴公所要解決。

彰化市公所了解後，土地屬於私有，為都市計劃外，並未列入都市計劃道路徵收的範圍，多年來一直是大埔路鄰近大埔排水溝，車輛通行頻繁的巷道，公所亦舖設柏油讓路面平整，以利來往車輛的通行與安全。

10多年柏油路面遭破壞引起訴訟，最高法院判決，巷道是屬於「具有公用地役關係」的公眾通行既成巷道。未料，地主最近卻在長30公尺、寬6公久的巷道兩端，搭起圍籬並放置紐澤西護欄路障，嚴重影響通行。

彰化市公所工務課勸導、公告11日以前限期拆除，地主都不予理會， 15日市長林世賢帶隊進行強制拆掉圍籬，警方也派員到場維持秩序，並移除紐澤西護欄路障。但地主反彈，表示要循法令爭取權益，強制拆除圍籬，也研擬要控告涉嫌毀損及強制罪。

林世賢市長強調，市公所為道路維護管理機關，巷道屬於供公眾通行的既成道路，必須保障保障市民通行的權益。

這場封路、拆路障風波掀起爭議，未來官司恐怕有得打，不少市民也建議，既然是既成道路，車流量又大，應該檢討都市計畫，辦理徵收，才是解決之道。

(中時 )