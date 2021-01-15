知名創作家林鴻文15日在高雄金馬賓館當代美術館開展，包括台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘等多位企業人士，先行前往觀賞林鴻文的多項平面繪畫、立體鋼雕、以及環境裝置等作品。

金馬賓館當代美術館16日起，正式對外開放展覽《林鴻文：於 默默 Lin Hong-Wen: In Silence》，該展是由永添藝術執行長邵雅曼與紐約馬奎斯世界名人錄終身成就獎（Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award）得主、美國藝術史學家與評論家羅伯特·C·摩根（Robert C. Morgan）攜手策劃。

知名創作家林鴻文與邵雅曼15日舉行記者會，說明展覽內容，並引導多位數十位企業人士，先行一睹為快，台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘也特別現身，表達支持。

林鴻文是一位社會觀察者，平面繪畫、立體鋼雕、環境裝置、以及文字創作，都是他的觀察隨筆，該展取名《於 默默 In Silence》，並非意指藝術家面對社會與環境的默不作聲，而是暗示林鴻文以獨特的抽象創作語彙，回應自身近40年對人文與自然的探問與關懷。

面對外在世界，從不間斷的變動與刺激，林鴻文堅信藝術創作終將帶來的能量轉換，他說，生命經常乘載著沈重的事物，所以我反而得用輕的筆觸、輕的姿態去將它們轉述出來，這樣兩者才能得到平衡。

《林鴻文：於 默默 Lin Hong-Wen: In Silence》展除了平面繪畫、立體鋼雕，也特別展示林鴻文最新的創作《甜心》，林鴻文表示，這是跟隨他多年的一張床，每次創作累了之後，想到要在床上休息、或睡覺，就覺得很有甜蜜的心情。

但，隨著磁鐵敲打鋼構發出的聲音，走向白色床架、鋼雕的床墊這項環境裝置藝術，才發現國內外環境卻是如此多的干擾與令人不安，林鴻文說，即使想要躺下，也沒有那個心情，即使躺下，也令人難以入眠，認知上，舒適的床和難以入睡的床，形成強烈反差。

永添藝術執行長邵雅曼表示，從她個人經驗觀察來看，林鴻文老師的作品，用理論去解構，是有極限，或許另需藉由面對空白畫布，還能斷然下筆成章的覺悟，與不層停止思考的靈魂，才得在參與文化產出上，保留一點靈性的初衷。這也是林鴻文老師在台灣當代藝術領域裡，相當獨特的特質。

共同策展人摩根在十數年來的觀察研究中指出，林鴻文「像是一位才華洋溢的醫者，能夠透過他充滿知識的創作，修復我們對於人類現況的再思考能力」，摩根認為，林鴻文可稱得上是「台灣當代藝術領域最重要的藝術家之一」。

(工商 )