正值產季的台東鳳梨釋迦受新冠肺炎疫情影響，今年外銷受阻，長期關懷台灣在地的格上租車響應台東縣長饒慶鈴號召，特地訂購7,000斤回饋給格上員工及客戶，以實際行動陪同辛苦農民，力挺釋迦小農渡過銷售寒冬，也期盼透過分享台灣在地好滋味，讓祝福好「事」「加」倍。

台東縣長饒慶鈴扮演超級銷售員角色，號召各縣市首長及企業響應，近日積極拓展國內市場，期望在年前全力刺激買氣。饒慶鈴15日特地前往格上租車板橋出行驛站，向格上租車副總經理鄭榮富表達感謝，格上租車用實際行動相挺，感受到溫暖，也期盼與格上共同推動台東旅遊，與更多國人分享台東的美麗景色及在地農產。

饒慶鈴表示，原定期望透過行動「7天達到10萬斤」，不到一周已經達標，她相當感謝縣市首長、農會及企業的相挺，也透過行動各地行銷，希望能有更好的成績。

格上租車此次相挺台東在地釋迦小農，響應台東縣長號召，採購7千斤鳳梨釋迦，分送給格上員工及客戶。鄭榮富表示，除了表達全力支持台東在地農業發展外，讓格上的員工、客戶都能享用「舶來品級」香甜濃密的鳳梨釋迦，共享好味好「事」「加」倍，也代表公司重視員工、客戶的心意。

深根台灣在地交通服務的格上租車，對推廣台東旅遊觀光相當重視，除透過租車業務，旗下媒體《行遍天下》的旅遊報導，也參與「南迴不難回」台東縣達仁、大五二鄉的實驗性的「老弱身障就醫接送」，善盡企業社會責任。格上租車秉持著 「誠信、專業、熱忱」的理念，並以「創新領先顧客所需，服務超越顧客所要」，善盡企業社會責任，期望台灣會更好。

(工商 )