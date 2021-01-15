桃園榮總附設松柏園護理之家去年6月停業，進行公共安全工程，而15日重新開幕，榮總目前擁有松柏園、長青園等2家住宿型長照機構，共提供182床的住宿式服務床位，讓民眾有更安全舒適的長照服務。

桃園市長鄭文燦15日親臨開幕典禮現場，他表示，桃榮為高齡醫學的重鎮，不僅支援許多榮家，讓榮家的照顧品質不斷提高，在急重症醫療方面也在逐步提高醫療服務水準，而且去年桃榮在桃竹苗醫療分區中，成長位居第一，桃榮從小規模至今整體醫療量能大幅提升，代表近幾年醫療服務能量不斷進步。

鄭文燦說，桃榮在龜山、桃園、八德等行政區，扮演相當重要的角色，除了目前設有2家住宿型長照機構外，未來也將發展失智照顧中心，補足在長照體系中較容易受到忽略的區塊。目前失智、失能的盛行率平均約6％至8％，且每個人在老年階段皆可能會出現輕度的失智現象，因此家人在照顧失智者上更需要互相學習，未來待失智照顧中心完成後，相信能提供更完善的長照服務，滿足更多長者的照護需求。

桃園榮總院長盧星華表示，桃榮在長照方面，成立ABC三級服務單位，分別為1家社區整合型服務中心（A單位）、3家複合型服務中心（B單位）以及1家巷弄長照站（C單位），目前除了加強長照工作外，也持續改善、整建醫院建設及院區環境，即將成立失智型日照中心及產後護理之家、設置高齡友善病房、引進最新3D核磁共振等設備。此外，也持續強化重症醫療團隊，提升急重症醫療量能。

(中時 )