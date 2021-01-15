全聯福利中心前年推出自家App，方便民眾集點，不過今年1月1日起，取消報電話集點，讓不少婆媽崩潰。日前，一名網友到全聯消費，結帳時告知店員發票不用印，怎料發票最後還是列印出來，發文詢問網友解方時，就有內行透露，只要從App 內部設定，發票不但可直接存載具，也能加快櫃檯結帳速度。

原PO昨(14日)在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上表示，他到全聯採購完畢，到櫃台結帳時特地告知店員，「發票要存，不要印出來」，店員也答覆好，沒想到結帳後發票還是印了出來，這時店員表示，「可以利用App設定發票不要印」，不知如何操作的原PO只好上網發問，「店員都這樣說了，好吧，請問各位知道App哪邊可以設定嗎？謝謝」。

一票熱心的網友開始教導原PO，「打開全聯App按首頁右下角『更多』，進入後點個人資料，按右上方紅字『編輯』，拉到最下面，把電子發票選項打開變成紅色後，按下方『確定』就完成」、「點右上角人頭→編輯→滑到最下面開啟電子發票載具」、「Px pay頭像點進去按編輯，載具設定打開就是電子發票，關閉就是紙本發票」。

此外，還有網友分享另一作法，「載具可以直接存成全聯的預設發票，但要透過網站設定，根本不用再給店員刷你的統一發票載具，這樣更快速」。另外，不少網友指出，若是真的不會操作，可以請店員幫忙，原PO可能是恰巧碰到比較忙碌的時段，店員才會沒空幫忙，「我老人家，就直接拿給服務員幫我設定，很快就設定好還教我怎樣儲存，很方便啊！」

(中時新聞網)