彰化縣推動e化服務，上午啟動「機車補助線上申請e化系統」，加速汰換老舊機車，減少移動式排放汙染源，舊換新最高可補助4500元至11500元，全力對抗空汙改善空品。（謝瓊雲攝）

彰化縣推動e化服務，上午啟動「機車補助線上申請e化系統」，加速汰換老舊機車，減少移動式排放汙染源，舊換新最高可補助4500元至11500元，全力對抗空汙改善空品。（謝瓊雲攝）

對抗空汙防肺癌！彰化縣推動e化服務加速汰換老舊機車，彰化縣長王惠美15日機車同業公會代表，宣布今年起機車汰舊換新最高可補助1萬1500元，呼籲民眾把握機會淘汰家中老機車，一起來守護空品和大眾的肺部健康。

彰化縣環保局在皇潮鼎宴會館辦理「牛轉新機、彰化舊車汰換e起來」記者會，由王惠美和環保局長江培根，與彰化縣機車商業同業公會理事長賴建文、彰化縣機車公會定檢站聯誼會主委吳揚程等人，共同啟用揭幕「機車補助線上申請e化系統」，方便民眾免出門就可申請補助，呼籲民眾加速淘汰老舊機車，改用低汙染運具，改善彰化縣空品。

王惠美表示，中部空汙問題全民都感同身受，她每天勤跑基層，發現這幾年民眾罹患肺癌、肺腺癌比率一直攀升，上任2年來努力改善空品，前年彰化縣榮獲全國空氣品質改善第一名，去年年PM2.5汙染部分平均值更從19微克一路下降到16微克，距離國家標準15微克只差一點點。

王惠美說，除了台中火力發電廠等定點汙染源，過去2年來，縣府努力防治工業汙染，和來自交通工具汽機車等排放的移動式汙染源，1至4期老舊機車排放汙染量是新型機車的1.5倍以上，彰化縣有逾82萬輛機車，其中25萬輛為老舊機車，去年就已淘汰5萬7219輛。

她強調，現在舊機車淘汰每輛補助1500元，若同時換7期燃油機車每輛可再補助3000元、總共4500元，若是換新式電動二輪車，則可額外再獲經濟部補助7000元，總補助額達1萬1500元。新型機車耗油量較少，也更環保；環保局在縣內裝設500個微型空氣品質感測器，因此抓到好幾家工廠空汙裁罰，更輔導351個村里社區進行低碳永續家園認證，為下一代打造更好的空品居住環境。

(中時 )