在外界質疑科興疫苗保護率大幅下滑的消息時，另一家國藥疫苗2名高管辭職讓外界議論紛紛。圖為國藥生產的新冠疫苗。（圖／新華社）

就在大陸科興疫苗在巴西臨床試驗數據由78%下挫至50.38%引發疑慮後，大陸另一家已獲批准的國藥疫苗卻傳出2名高層主管辭職的消息。國藥公司日前公告稱，該公司董事長李智明與旗下子公司國藥藥業董事總經理李輝皆因個人原因辭去現職，以及相關的多項委員會職務。由於先前國藥亦與科興同樣宣佈疫苗保護率為78%，外界懷疑辭職是否與國藥疫苗保護效率有關，許多網民表示，「感覺要出事了」。

據《財經網》報導，，國藥控股公司12日晚間連發2則公告披露，國藥控股董事長李智明、旗下子公司國藥集團藥業公司董事、總經理李輝，均因個人原因，辭去現職。由於國藥為上市公司，高管辭職為重大訊息，李智明此說明並確認其與國藥控股董事會之間「並無意見分歧」，也無任何與辭任有關之事宜須敦請公司股東與債權人垂注。李輝的辭任亦不會導致國藥股份董事會最低法定人數，以影響董事會正常工作。不過，李輝仍持有國藥股份54.72%的股份，聲稱不會對公司運營造成重大不利影響。

報導說，現年59歲的李智明和52歲的李輝，已分別在任約7年、2年半。其中，李智明曾於2017年11月因工作職責調整卸任國藥控股總裁一職。在聯繫該公司過程中，相關部門辦公室未接聽媒體電話。

報導另外指出，李智明卸任董事長的同時，國藥控股董事會選舉於清明代行董事長職權。于清明現任國藥控股黨委書記、執行董事，同時也是國藥旗下的中國醫療器械公司董事長。

高管辭職的消息對該公司與子公司股價影響不大，漲跌互現。

國藥集團官方微博表示，截至2021年1月4日，國內緊急使用已接種國藥集團中國生物新冠滅活疫苗400多萬劑次，國藥已合計發運疫苗用於國內緊急使用1000多萬劑。「目前，國藥集團新冠疫苗在大規模緊急使用中，未接到嚴重不良反應報告。」

在大規模推進疫苗接種之際，國藥集團為何迎來如此頻繁的人事變動？外界甚至紛紛猜測此次兩位高管的離職與新冠疫苗業務相關。有網友質疑稱：「疫苗才上市，這國藥董事長還有總經理，就提請辭職。給出的是個人原因。你相信嘛？」「現在業績正好，怎麼會辭職呢？這就是信息不透明啊，應該給大家一個明確的說法。」「是不是疫苗造假了？」「感覺要出事了」。

(中時新聞網)