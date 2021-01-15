不少池主提供民眾自行捕撈魚隻，免費讓在地居民加菜。（民眾提供／姜霏桃園傳真）

近日低溫不斷，連續2周寒冬來襲，不僅農牧受影響，養殖業者也十分難熬，多日低溫導致桃園地區大埤養殖業大受影響，許多養殖的台灣鯛都凍傷了，大園池主及楊梅池主都開放讓民眾前來自行捕魚，免費提供民眾加菜。

大園6-9埔頂埤魚池葉姓池主坦言，「與其造成水汙染，不如造福民眾」，他表示，大量的魚隻死亡在池中，會導致空氣品質及水質大受影響，既然如此不如開放讓網友、周邊住戶來替菜色加菜，他也省去清理魚隻浮屍的作業程序。

葉姓池主說，上次提供民眾捕魚是4年前霸王寒流的時候，那時不少池主提供該做法，讓民眾自行準備撈網、裝魚的桶子或袋子前往捕魚，並不是低溫就會凍傷，但連日低溫又反覆溫差大，會導致魚隻不堪負荷，即便如此魚隻的健康程度及口感品質卻不受影響，因此才會讓民眾自行「加菜」。

葉姓池主這禮拜開始開放捕魚，把該消息釋放在網路上後，許多網友聞風而至，葉姓池主表示，魚凍傷後雖然還活著，但很難活過這個冬天，損失慘重的程度早已無法計算，他無奈的說，養殖業者都是看天氣生存，換個角度思考，就是造福民眾。

(中時 )