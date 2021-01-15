中信金(2891)旗下中信銀行即將推出創新金流收款服務，今（2021）年第三季將陸續與台灣大車隊、全球快遞合作導入「手機就是刷卡機」（Tap to Phone）服務，商家持有具近距離無線通訊（Near Field Communications, NFC）功能之Android手機、平板電腦，即可下載「中信行動刷卡」APP，讓手機化身刷卡機進行收款。

中國信託銀行攜手計程車龍頭台灣大車隊，今年將引進「手機就是刷卡機」服務，協助優化車資付款流程，整合NFC模組至「TOLiFE車載媒體」，客戶未來乘車只需將手機或實體信用卡觸碰「TOLiFE車載媒體」螢幕，即可完成付款。另外，中信銀行亦將與全球快遞合作，未來消費者拿實體信用卡或手機觸碰快遞員的平板電腦，就可快速完成感應支付，立即感受優質方便的服務體驗。

「手機就是刷卡機」服務適用於移動範圍大或有移動收款需求之行業，如遊樂園、大型展覽、計程車隊、快遞業、外送平臺等業者。凡有收款交易需求，皆可申請中信銀行「手機就是刷卡機」服務，無需新增任何刷卡機設備，只要下載「中信行動刷卡」APP，具有NFC功能的Android手機、平板電腦即可接受Visa、mastercard、JCB、銀聯卡交易。商家既可降低保存簽單的管理風險及成本，亦可透過收款帳務查詢系統掌握每日收款紀錄，操作簡單、便利、安全又環保，輕鬆完成無紙化快速收款結帳服務。

「手機就是刷卡機」不僅接受實體信用卡感應付款，亦可透過Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay及智慧手錶等感應式行動支付進行付款，交易採用安全加密機制，商家無法接觸與存取信用卡資料，確保消費者交易安全。交易完成後，消費者將收到簡訊、電子郵件或QR Code等刷卡收執聯。另外，中國信託卡友亦可享信用卡分期或中信紅利點數折抵等服務，體驗便利支付生活更同享刷卡優惠。

(時報資訊)