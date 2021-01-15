◎YouBike 2.0破500萬人次 高雄幸運兒首騎就獲獎

高雄YouBike 2.0大獲民眾好評，目前全市共建有849處場站，並提供8,300輛的公共自行車供市民租借使用，YouBike 2.0的騎乘人次也在14日正式突破500萬大關，這位第500萬人次租借的幸運民眾竟是首次騎乘，他將獲得3000元加值金及獨家限量紀念卡。

◎丁允恭被彈劾 府：尊重監察院

關於媒體詢問監察院今日發布丁允恭彈劾案，總統府發言人張惇涵表示，相關當事人已有所說明，總統府尊重監察院職權及監察委員的相關調查。

◎不取消年貨大街 柯文哲：正研擬因應辦法

新冠肺炎疫情嚴峻，新北市開第一槍取消年貨大街活動，避免人潮聚集，台北市長柯文哲15日表示，離年貨大街開賣還有一些時間，正在研擬因應辦法，會再對外說明，他也提到不會取消。

◎全球最大保麗龍廠經營權之爭 兄挨告背信獲判無罪

全球最大保麗龍廠「見龍化工」創辦人廖有章2010年過世後，兩個兒子為爭家產鬧翻，纏訟多年，老大廖振鐸還被控掏空公司，遭依背信、業務侵占等罪起訴。台北地院歷經5年多審理，今判廖無罪，可上訴。

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(中時新聞網)