中國人民銀行副行長陳雨露今天（15日）下午表示，關於螞蟻集團規範整改的問題，目前在金融管理部門的指導之下，螞蟻集團已經成立了整改工作組，正在抓緊制定整改的時間表，對標監管的要求來進行整改，同時也要保持業務的連續性和企業正常的經營，確保對公眾金融服務的品質。金融管理部門也在與螞蟻集團保持著密切的監管溝通，有關工作進展將會及時發佈。

(中時 )