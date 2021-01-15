陸央行：螞蟻集團已成立整改工作組 對監管要求進行整改 17:122021/01/15 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖／新華社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行副行長陳雨露今天（15日）下午表示，關於螞蟻集團規範整改的問題，目前在金融管理部門的指導之下，螞蟻集團已經成立了整改工作組，正在抓緊制定整改的時間表，對標監管的要求來進行整改，同時也要保持業務的連續性和企業正常的經營，確保對公眾金融服務的品質。金融管理部門也在與螞蟻集團保持著密切的監管溝通，有關工作進展將會及時發佈。 唯品會涉不正當競爭 遭調查 《國際產業》義大利關切WhatsApp隱私政策修改 (中時 ) #整改 #螞蟻集團 #監管 #工作組 #進行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市府批漠視空汙機組不減反增 台電駁：1至4號機組已改善 15:272021/01/15 政治 貿協拋亮點 打造移動產業生態 04:102021/01/15 財經焦點 亞洲具科技創新潛力 04:102021/01/15 投資理財 挺賣家度疫 網家露天推微型貸款 04:102021/01/15 產業．科技 防再度院內感染 1月底前完成199醫院地毯式搜查 14:162021/01/15 生活 租客翻臉不認「口頭約」 房東險賠300萬 鄭文在：教你一招自保 01:542021/01/15 房產達人 亞股前景佳 外資最看好陸股 04:102021/01/15 投資理財 人行：螞蟻成立工作組 制定整改計畫 16:192021/01/15 財經 二手機與整新機 2020出貨年增9％ 04:102021/01/15 產業．科技 千呼萬喚 南僑上海子公司 登陸A股 04:102021/01/15 產業．科技 貿協祕密武器 設創新中心做網紅 04:102021/01/15 財經焦點 兩岸熱門新聞 感覺要出事了！科興疫苗保護率下滑 陸國藥高管辭職引發疑慮 - 政經 GDP連番超車 大陸是台灣23.5倍 - 兩岸新聞 - 旺報 台海嚴峻 海軍陸戰隊空降兵崛起 - 兩岸新聞 - 旺報 近滿分錄取清大！高考狀元畢業25年近況曝 慘淪小保全 - 兩岸 女大生煞到黑人猛男！甜蜜同居1個月「下場慘爆」悔恨終生 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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