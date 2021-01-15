小米等9間中資企業遭列入美國製裁名單，加上美股指數期貨向下，港股15日表現反覆，不過恆指收市仍有進帳，創近一年收市高。

香港信報報導，美股14日先高後低，恆指15日低開102點，上午低見28,394點後反覆向上，曾倒升170點，見28,667點全日高，再創2020年1月20日以來新高，之後升幅收窄，中午升不足1點。午後掉頭向下，恆指曾挫202點，見28,294點全日低，之後曾倒升過百點。恆指最終收報28,573點，升77點，漲幅為0.27％。

國企指數升21點，漲幅為0.19％報11,320點；恆生科指跌119點，跌幅為1.3％，報8,775點。大市全日成交額達2,539.83億港元。

個股方面，小米中午發公告澄清公司非中國軍方關聯企業，不過收市仍跌10.3％報29.3港元，為全日表現最差藍籌，成交居首達337.41億港元。騰訊創新高，收市升2.5％報645港元，居成交榜第二位。友邦升3.7％，為表現最好藍籌。

(工商 )