傳奇網路（4994）15日公布2020年營運成果，12月營業利益6,169萬元、稅前利益5,744萬元，單月稅前每股盈餘為0.52元。累計2020年全年，稅前營業利益5.58億元，稅前損益5.52億元，稅前每股盈餘為4.99元，已是連續兩年每股盈餘站上4元，營運體質好轉。展望第一季，傳奇重量級新作《精靈樂章》手遊將推出，有望帶旺第一季營運能。

傳奇網路2020年全年營收32.4億元，較2019年衰退約一成。12月單月營收2.39億元，則較前月增加一成。傳奇網路表示，12月適逢聖誕節慶期間，各款遊戲皆推出各項慶祝活動所致。另外，傳奇網路首款自研的女性向遊戲《如果重來》於11月上旬推出，目前穩定營運中。

2021年台北國際電玩展將於於1月28日～31日舉行，傳奇網路將展出全新研發手遊《精靈樂章》，現場將打造巨大的神秘果凍兔酒館造型，並提供搶先試玩活動。

展望第一季，傳奇網路將以自製的MMORPG手遊《精靈樂章》打頭陣，《精靈樂章》端遊於2008年推出時，是帶領傳奇網路轉虧為盈的關鍵，當時在全球15個國家推出，遊戲上線至今12年仍在穩定營運中，目前一年仍可貢獻傳奇網路營收約1～2億元。

今年第一季推出《精靈樂章》手遊之後，傳奇網路下半年將陸推出國際版、日本版，穩健佈局國際市場。另外還有一款代號「G2」的手遊、一款SLG類手遊，也將陸續在第二季與下半年推出。

以2021年來看，傳奇網路將推出的三款新遊戲，都將依照「台版、國際版、日版」的步調穩定推出，產品動能充足，營運動能看旺。

(工商 )