年後轉職潮提前啟動！1111人力銀行15日公布最新調查指出，有7成3上班族坦言，工作因疫情關係受到影響，包括業績下滑、收入獎金變少，或是被減薪、減班、無薪假等，再加上部分產業已喊出年終無望，促使上班族提前展開轉職規劃，最新調查有高達8成9的上班族有意跳槽！

調查並顯示，這群有意轉職的人當中，其中，7.6％已找到新工作，另外59.2％正在尋求轉職機會，還有22.3％計畫等年終獎金落袋再觀望。1111進一步交叉分析，轉職念頭最強的三大產業，依序是傳產製造、民生服務、百貨販售業。

此外，1111詢問上班族想轉職的原因，依序包括：想追求更好薪資（42.2％）、轉換跑道（28.4％）、產業不景氣/前景不佳（22.4％）、被裁員減薪/無薪假（18.1％）、原職工時太長/長期加班（14.6％）以及無法升遷（14.4％），都是影響上班族離開原職的推力。

1111人力銀行發言人黃若薇分析，觀察1111人力銀行主網，從今年1月1日到11日的點擊數高達1千2百萬，與2020年同期的937萬相較，增加近三成，可見在疫情下，以往要到年後領完年終才出現的年後轉職潮，已經提前啟動。

黃若薇也說，近年職場跨領域趨勢明顯，為了更了解自身職能，有更多的求職者藉由客觀的檢測工具，為自己找出競爭優勢與潛在職能，1111人力銀行性向測評工具「九大職能星」，今年短短11天就已吸引5,000名求職者使用，相較去年同期也明顯激增82％。

(工商 )