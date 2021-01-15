越南基金超夯，之前因額滿暫停申購，目前暫時恢復申購，中租基金平台表示，利安資金越南基金」從即日起至1月29日恢復所有新申購申請（包含新申購、轉入及定期定額設定）。

中租投顧表示，重新開放申購之基金級別包括利安資金越南基金（美元）及利安資金越南基金（新元）。但因上述基金申購額度有限，額滿時該基金平台將會提前暫停本基金之所有新申購申請。

(工商 )