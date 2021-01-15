越南基金超夯 利安資金越南恢復申購 17:192021/01/15 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 越南基金超夯，之前因額滿暫停申購，目前暫時恢復申購，中租基金平台表示，利安資金越南基金」從即日起至1月29日恢復所有新申購申請（包含新申購、轉入及定期定額設定）。 中租投顧表示，重新開放申購之基金級別包括利安資金越南基金（美元）及利安資金越南基金（新元）。但因上述基金申購額度有限，額滿時該基金平台將會提前暫停本基金之所有新申購申請。 陸股春季躁動 成長類股看俏 樺漢、瑞祺電 攻電動車商機 (工商 ) #申購 #利安 #越南 #基金 #超夯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞股續看牛市 科技股領頭衝 04:102021/01/15 投資理財 三環六線成形 新北重劃區土地夯 04:102021/01/15 產業．科技 今日股市備忘錄 04:102021/01/15 證券．權證 《電腦設備》四大產品給力 華擎去年營收登峰 10:342021/01/15 財經 亞高收債ESG選秀 追收益首選 04:102021/01/15 投資理財 CES聚焦電動車 相關基金樂 04:102021/01/15 投資理財 《興櫃股》博晟競拍得標均價30.88元 18日起公開申購 08:012021/01/15 財經 西市仔後巷 變網美打卡夯點 04:102021/01/15 地方新聞 台裔楊安澤 拚首位亞裔紐約市長 04:102021/01/15 國際大事 ESG股、債基金 當紅 04:102021/01/15 全球財經 避抵制澳煤礦業耍奇招 輸出印度再轉賣大陸 15:282021/01/15 財經 財經熱門新聞 台股為什麼牛氣衝天？ 謝金河爆製造投機大泡沫推手 - 財經 2國角力犧牲品？ 73艘澳煤炭船清關等半年 下場曝光 - 財經 航運股史上最瘋狂 客戶怒：賣一櫃抵賺10年 大家一起慘 - 財經 爭奪澳在陸地盤 1國喊話：近100億噸鐵礦石待開採 - 財經 印度人口將超陸 同樣崛起還是變貧困大國？日媒曝關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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