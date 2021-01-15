一名女友在臉書上控訴男友疑似在她租屋處2度偷裝監視器，第1次發現時對方稱想知道她有沒有安全到家，表達後悔後她選擇原諒；沒想到她最近發現男友竟熟知她在房內的舉動，對方甚至在聊天中提到「我有看著你的」，讓她毛骨悚然，卻始終找不到監視器蹤影。許多網友則留言說，「恐怖情人，趕快離開他！」

該女友在臉書「靠北星座」發文表示，她半年前發現男友在她的租屋處偷裝監視器，當時對方稱是看她有沒有安全到家，並只有一次偷聽她與姐姐的電話聊天內容，對方當時馬上表達後悔自責，她因此心軟原諒男友，日前她又開始懷疑男友在家中偷裝監視器。

該女友說，因為男友都知道她每晚幾點睡覺、在家中唱歌、穿著內衣在家中走動，因此心生懷疑，但始終沒有找到監視器在哪裡，她昨晚和男友在通訊軟體聊天時，對方要她早點睡覺、突然說「我有看著你的」，她也回應「我知道啊」，對方當下似乎很驚訝，但仍沒有點明有偷裝監視器，讓她只好發文詢問網友「大家覺得他是真的又安裝了監視器在我家嗎？但我真的沒有找到。」

許多網友則留言表示，「這是恐怖情人了吧」、「等妳跟他提分手時就知道，他會拿這些影片威脅妳」、「帶他去看一下醫生，然後開始考慮一下如何與他安全的溫和分手」、「這個不是愛，這是自私和占有欲！這種男人如果和他一起生活，真的會被他圈住透不過氣的」、「把燈全部關掉，然後手機開啟錄影，整個房間慢慢移動錄影一圈，影片如果有監視器會有紅點。」

(中時新聞網)