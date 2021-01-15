掌握全球過半稀土資源的中國今天公布「稀土管理條例（徵求意見稿）」。負責起草的中國工信部說，針對稀土管理而立法的必要性，在於確實「維護國家利益」和產業安全的需要。

中國工信部並強調，稀土對中國傳統產業改造、新興產業發展和國防科技工業進步都具有不可替代的重要意義，必須予以「特殊保護」，對稀土開採和冶煉分離，實施「行政許可和項目核准」，並建立「總量指標管理制度」。

這項條例共有29條，今天由中國工業和信息化部公布，並聲稱向社會公開徵求意見。主要內容包括明確稀土管理職責分工、明確稀土開採、冶煉分離投資項目核准制度、建立稀土開採和冶煉分離「總量指標管理制度」，以及加強稀土行業全產業鏈管理。

中國工信部透過官網表示，稀土是重要的戰略資源，也是不可再生資源。中國是稀土資源大國，在稀土生產及稀土利用領域具有舉足輕重的地位。加快制定這項條例，從法律上明確稀土管理各項制度，有利於「維護中國國家利益」和戰略資源產業安全。

中國工信部說，中國將堅持源頭治理，針對稀土開採和冶煉分離，分別建立「總量指標管理制度」。同時，堅持全產業鏈管理。對稀土產業鏈的開採、冶煉分離、金屬冶煉、綜合利用以及銷售流通等各環節進行規範，確保稀土行業實現「安全發展、綠色發展、可持續發展」。

稀土，是「稀土元素」或「稀土金屬」的簡稱，是鈧、釔及鑭系元素共17種元素的合稱。而中國的稀土蘊藏量，比重約占全球的35%至40%；至於產量則高達全球6成以上。

稀土經提煉為有色金屬後，可應用在冶金、石化、玻璃陶瓷、螢光劑、基礎電子材料，以及通訊、電腦、醫療、光電、能源材料、電動車、航太科技等尖端科技領域，因此成為中國對抗西方國家及日本等國的戰略籌碼。（編輯：繆宗翰）1100115

(中央社)