大千醫院自成立苗栗縣第1家高壓氧中心以來，每年接獲不少一氧化碳中毒的案例，提供24小時、全年無休的治療服務。（大千綜合醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

大千綜合醫院副院長暨高壓氧治療中心主任蔡建宗提醒，若發生一氧化碳中毒，一定要即刻送到醫院接受高壓氧治療。（大千綜合醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大千綜合醫院15日上午收治來自新竹，3名一氧化碳中毒的孩童，緊急使用高壓氧治療，恢復情況良好。院方表示，高壓氧治療是讓病人在完全密閉的壓力艙內吸入100％純氧，以高濃度氧氣置換出體內的一氧化碳，同時改善身體組織缺氧狀況及增加細胞存活，能降低神經學後遺症的機率。

寒流接力來到，冬天是最容易發生一氧化碳中毒憾事的季節，大千醫院統計，前年醫院總共收治43名一氧化碳中毒患者，去年因暖冬降至15名，但今年截至目前就已收治6人因一氧化碳中毒就醫，與近來天氣寒冷息息相關，15日有來自新竹分別為5、10、12歲孩童，緊急接受高壓氧治療緩解症狀。

大千醫院指出，該3名孩童疑似因天冷洗澡時，室內熱水器燃燒不完全，一氧化碳中毒，出現頭暈、全身無力等症狀，被家人發現後緊急送醫抽血檢查，但因為新竹竹東地區沒有單人的高壓氧艙，3童被轉送至有此醫療設備的苗栗市大千醫院治療。

大千醫院副院長暨高壓氧治療中心主任蔡建宗表示，一氧化碳會讓血色素無法與氧氣結合，導致血液中的一氧化碳濃度提升、氧氣下降，初期會感覺輕微頭痛和頭暈，中毒程度提升後就會有噁心、嗜睡的症狀，嚴重甚至陷入昏迷。

據研究顯示，約有40％的一氧化碳中毒病人會出現神經學後遺症，包含認知功能受損、人格特質改變或是行動功能障礙等，這些症狀可以持續1年以上甚至終身，對病人生活起居造成深遠的影響。若能在中毒初期盡早給予高壓氧治療，就能減少一氧化碳對身體的傷害。

(中時 )