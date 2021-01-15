本周外資站在賣方，賣超台股54.73億元，但今年迄今外資累計大舉買超台股579.82億元。保德信高成長基金經理人葉獻文表示，隨著指數在短期內高漲，可能出現籌碼面凌亂而導致市場走勢出現震盪，但從資金與企業獲利面皆有支撐的角度來看，元月行情可望維持，且農曆年後行情有機會轉為中小型股補漲，建議逢低分批布局台股基金，指標可視新台幣走勢與外資動向，只要外資持續買超且台幣維持強勢，代表這波資金行情尚未停歇。

台股在晶圓龍頭大廠法說展望大好的激勵下，指數開盤後不久一度突破萬六大關，再度刷新大盤新高紀錄，來到16041.59點，但隨之高檔賣壓出籠，指數表現後繼無力，終場收在15616.39點，下跌90.8點，跌幅0.58%，拉出一根長黑K棒，成交量能擴大至4342.22億元。整體來看，本周台股仍維持周線收紅，全周上漲152.44點，周線漲幅0.99%，推進周K線連11紅紀錄。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，昨天晶圓龍頭大廠法說釋出展望樂觀訊息，包括市場對於5G手機的龐大需求所帶動的訂單，且隨著產能利用率維持高檔，提振整體毛利率提升，預期第一季將繳出淡季不淡的佳績，另外，該廠亦表示今年的資本支出金額年增率將高於五成，相較市場預期高出許多，顯見對於後市強勁需求相當看好，替台股多頭再添信心。

另外，葉獻文指出，除指標股對於後市看俏，在企業獲利持續報喜之下，包括去年12月上市櫃公司營收總計達3.66兆元，帶動第四季營收10.46兆元，以及2020年全年營收35.46兆元三項數字同步刷新歷史新高，且根據估計，今年整體台股企業獲利將加速成長，有望來到雙位數年增幅，帶動近期盤面類股輪轉頻繁，包括不少大牛股相繼落後補漲，配合指標權值股持續揚升，對於台股指數不須設限。

(時報資訊)