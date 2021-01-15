線上二手服飾銷售平台Poshmark周四股票首日在那斯達克市場掛牌，終場股價飆升141.67%，收在101.50美元，市值超過74億美元。

前一日線上支付平台Affirm在那斯達克市場風光上市，首日掛牌股價即飆漲近100%。

Poshmark周四以每股97.50美元開盤。該公司周三將首次公開發行（IPO）價格定於每股42美元，高於先前每股介於35～39美元目標價格區間，並使其股票的最初估值超過30億美元。而在前一次於2017年11月進行的D輪融資中，其估值接近6億美元。

Poshmark成立於2011年，主要經營二手服、鞋與配飾的線上市集。

該公司於去年12月申請上市，在其首次公開發行（IPO）招股書中，Poshmark表示公司受益於新冠肺炎疫情帶來的大量需求，居家防疫的購物者繼續向線上零售商採購生活必需品與非必需用品。Poshmark表示，該市集已成為其450萬個賣家的額外收入來源。

根據Poshmark提交的S-1文件，其2020年前三季營收為1.928億美元，年增28%。該公司並宣布由虧轉盈，去年前三季獲利2090萬美元，扭轉前一年度的虧損3390萬美元。目前其線上市集擁有活躍買家620萬個，活躍用戶達3170萬個。

(時報資訊)