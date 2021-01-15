毅嘉(2402)上季營收創近兩年新高，累計109年稅前淨利則約為1.90億元，為近六年次高，展望110年，毅嘉看好車市回溫，營收可望較109年進一步成長，惟面對國際不確定因素，毅嘉依舊謹慎樂觀以對。

毅嘉109年度第四季單季自結合併營收約17.71億元，季度增加15%，單季營收攀上兩年新高，合併毛利率約14%，合併營業淨利約8332萬元，合併稅前淨利約6321萬元；累積109年度之合併營收約55.03億元，合併毛利率約13%，合併營業淨利約1.96億元，合併稅前淨利約1.90億元。

毅嘉表示，109年第四季單季合併營收在全球車用市場持續回溫之情況下，季增15%，年增加18%，創兩年新高，但第四季度整體之獲利受匯率影響較大，若排除匯率因素，第四季整體之獲利則與第三季度相當，整體營運仍維持在全年度的高峰；而累積109年全年度之營業收入約為55.03億元，年減少11%，合併毛利率約13%，逆勢較前一年度增長1%，稅前淨利則約為1.90億元，全年度之獲利在疫情衝擊影響下仍為近六年次高。

展望未來，毅嘉表示，隨著全球經濟復甦，以及AI、5G、物聯網等新科技需求大增，毅嘉也配合客戶積極開發軟硬結合板、多層板及散熱相關產品，並已逐步量產出貨，可望對110年度的營收有較大的挹注，同時毅嘉近年來耕耘車用市場有成，109年也開始跨入車用硬板打件業務，汽車除了電動化趨勢外，電子化及智慧化也是另一個持續發展的趨勢，110年隨著車市回溫，車用電子需求的大幅增加也將更進一步帶動毅嘉今年的營收獲利再攀新高，惟在當前面對全球疫情依舊延燒未解、國際貿易爭端也充滿不確定性之情況下，毅嘉仍將審慎樂觀應對。

(時報資訊)