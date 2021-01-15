經濟部統計處今(15)日公布非店面零售業統計，也就是無店面的零售業，109年1至11月營收2,977億元，創歷年同期新高，年增12.3%，為近十年來最大增幅。在疫情尚未解除前，無店面零售業持續具有優勢，零接觸商機將延續，109年全年營業額可望突破3200億元。

統計處指出，隨著網際網路商機湧現，加上民眾消費習慣的改變，無店面零售業結合數位工具與社群平台，業績快速成長，109年1至11月營收2,977億元，其中電子購物及郵購業占73.1%，直銷及自動販賣機占26.9%。

此外，統計處也觀察到，有高達69.9%消費者，使用信用卡作為支付工具，其次為「現金(含貨到付款)」占15.4%，而「行動支付」則占2.4%，無店面零售業消費為所有零售業各小業中，使用信用卡占比最高的業別；與107年相比，「信用卡」支付增加1.2個百分點，「行動支付」增加0.4個百分點，顯示在零接觸服務的趨勢下，加上網路購物蓬勃發展以及行動裝置普及，預期未來使用比率可望持續提升。

(時報資訊)