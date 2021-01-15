歐股在本周預計將以謹慎的基調受收尾；德國和法國很可能因疫情的控制，將再收緊封鎖措施，而中國的部分地區開始出現新冠病毒再起，皆削弱了市場樂觀信心，結束了前日連三漲氣勢。

周五泛歐Stoxx 600指數跌1.94點或-0.47%，為410.06點。預計歐股本周些微收低。

德國總理梅克爾(Merkel)希望採取「非常快速的作為」來遏止疫情，目前德國單日死亡人數持續在高位。法國政府將從下周起加強邊界管制，並且從周六開始實施宵禁，從晚上六點到清晨六點。

德國DAX指數早盤跌0.48%，法國CAC指數跌0.69%。儘管英國11月GDP萎縮程度低於預期，英國FTSE指數跌0.59%。

美總統當選人拜登在周四稍晚公布1.9兆美元刺激法案提案，但未能讓已預期該消息的市場彈升，儘管刺激規模大於預期。

德國企業軟體場思愛普(SAP)漲0.9%。該公司公布年度業績的初步預測，為預測的頂點，但也預期今年營業利益的下滑。

西門子能源大跌5.3%。通用電氣指控該電力配送子公司使用了遭竊的商業機密，來投標獲取合約。

(時報資訊)