為加速稻草分解腐化、有效避免農民燃燒稻稈的行為，達到改善空汙目的，中龍鋼鐵公司14日攜手龍井區農會，雙方簽訂推廣使用益菌肥合作書，並由中龍補助、提供益菌肥供農民使用，可獲益農地初估約有1000公頃。

在台中市政府環保局長陳宏益、農業局長蔡精強見證下，龍井區農會總幹事林裕議、中龍鋼鐵公司總經理李昭祥分別代表雙方簽訂2021年至2023年推廣合作計畫。中龍鋼鐵表示，中龍與農井農會早在2018年即建立合作關係，期盼藉此減少露天燃燒稻草的情況。

林裕議表示，以往稻作收割後，農民會焚燒稻草整地，導致濃煙四竄，不但造成空氣汙染、影響道路行車安全，也容易引發火警；且根據專家驗證，在農地上焚燒稻草還可能改變土壤酸化，使得肥料必須越用越多，而若在收成時改使用益菌肥，則可使土壤微生物加速稻草分解、增進農田地力。

李昭祥則說，為響應政府環保政策，中龍鋼鐵採用先進空汙防制設施，近年來也積極配合秋、冬季減排；與龍井農會是第二度展開益菌肥補助合作計畫，內容包括採購花卉種子、提供休耕期閒置農田栽種花卉及補助益菌肥等，盼為改善空品盡一份心力。

農業局強調，處理稻草最佳方式就是就地在田區回收再利用，中市府持續推動相關計畫，其中，在「補助農民辦理稻草剪段防止焚燒稻草計畫」、去年即輔導約1萬3438公頃農地，另「農業作物類生產設備設施改善補助計畫」也補助施用含稻草分解菌的有機肥達4513公頃。

(中時 )