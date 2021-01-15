農會代表、小組長選舉登記受理最後一天，台南市後壁農會傳出紛爭，登記參選代表的前任總幹事蕭麗姿與部分參選人聚集於農會辦公室前，抗議農會不公布多少人登記參選，後壁農會總幹事張逸玟表示，依法審查資格後即會公告。

蕭麗姿說，以往登記結束後都可以查詢每里有多少人參選，今年卻不公布，懷疑有黑箱作業，有多名農友聚集在農會關心此事。

正於台北開會張逸玟表示，依農會選罷法規定，參選者資格審查後即可公告，農會會盡速完成審查公告，不會搞小動作。

(中時 )