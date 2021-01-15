後壁農會代表選舉 參選人要求立即公布名單未果 17:262021/01/15 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市後壁農會代表參選人要求立即公布參選名單，後壁農會表示，依法審查資格後即會公告。（摘自後壁農會臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農會代表、小組長選舉登記受理最後一天，台南市後壁農會傳出紛爭，登記參選代表的前任總幹事蕭麗姿與部分參選人聚集於農會辦公室前，抗議農會不公布多少人登記參選，後壁農會總幹事張逸玟表示，依法審查資格後即會公告。 蕭麗姿說，以往登記結束後都可以查詢每里有多少人參選，今年卻不公布，懷疑有黑箱作業，有多名農友聚集在農會關心此事。 正於台北開會張逸玟表示，依農會選罷法規定，參選者資格審查後即可公告，農會會盡速完成審查公告，不會搞小動作。 (中時 ) #農會 #後壁農會 #參選人 #登記參選 #總幹事 也許您會感興趣 其他人正在看 寶島熱門新聞 超狂封路不給走！彰市公所強制拆路地主反彈揚言要告 - 彰化縣 竹南鎮公所費9千萬元 打造學校安全通道 - 寶島 疫情衝擊無法回國申請良民證 雲林縣警局跨海神救援 - 雲林縣 人民保母的保母 田中警工友蕭秀麗服務45年退休了 - 寶島 寒害不斷 大園池主開放民眾自行捕魚 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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