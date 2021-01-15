醫美發達，許多愛漂亮的女生都為了變美願意忍受各種疼痛動手術，大陸有一名16歲網美「小z娜娜（周楚娜）」從13歲就開始整形，3年內動過超過百次刀，只因求學時期被嫌長得難看，差別待遇，讓她最後變成整形狂魔；近日更爆出周楚娜為了整形，已出現記憶衰退、眼角膜脆弱和皮膚鬆弛等副作用，嚴重影響身體健康。

據陸媒報導，周楚娜是一名來自上海的16歲學生，但她從上學後就因為外貌不出眾被欺負，讓她在13歲那年主動向父母表示想要整形，儘管長輩不太支持，但她的母親仍帶著她去做第一個手術「埋線雙眼皮」；手術後，她在學校也漸漸受歡迎，同學對她的態度不如以往，讓她頓時明白整形的「好處」。

接著周楚娜短短3年內就接受超過百次整形手術，就算全球被疫情影響，也澆不熄她讓自己變美的慾望，頂多次數沒有像之前頻繁；周楚娜提到自己做過各種整形手術，像是耳軟骨隆鼻、芭比眼綜合、脂肪填充胸部、大腿360度環吸，她也經常在微博分享整形日記，成為另類的網紅。

不過，隨著整形手術數量的增加，也讓她身體出現明顯不適的狀況，包括因為手術時的麻藥注射過量，她已經有記憶衰退的問題；在多次開眼角和割雙眼皮，她的眼角膜也變得脆弱，視力也嚴重下降；多次抽脂後，皮膚也有鬆弛的現象，種種副作用已影響她的生活。

(中時新聞網)