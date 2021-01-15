眾望所歸，李吉田蟬聯全國溫泉業界龍頭。（李浩瑋提供／廖志晃南投傳真）

中華民國溫泉觀光協會，全國18個溫泉區業界代表齊聚。（李浩瑋提供／廖志晃南投傳真）

交通部觀光局長張錫聰，肯定李吉田推動觀光的貢獻。（李浩瑋提供／廖志晃南投傳真）

中華民國溫泉觀光協會，召開第7屆第1次會員大會，並改選理、監事，全國18個溫泉區協會理事長及業界人士齊聚；現任中華民國溫泉觀光協會理事長、南投縣泰雅渡假村總經理李吉田，眾望所歸，獲全票通過連任。

中華民國溫泉觀光協會會員大會冠蓋雲集，包括交通部觀光局長張錫聰、財政部國有財產署長曾國基、台灣區雜糧發展基金會執行長陳錦倫、中小企業聯輔基金會董事長賴坤成，交通部觀光局國民旅遊組長莊靜真、專門委員蔡宗昇、科長陳軒弘，台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌、台灣入境旅遊協會理事長王全玉、旅行社聯保聯誼會理事長朱永達、台灣民宿協會理事長彭成裕、日月潭觀光圈推動聯盟盟主魏振宇、中華民國旅館旅行業國際行銷協會理事長徐銀樹等人都到場。

張錫聰表示，李吉田在業界資歷已有35年，推動溫泉觀光發展不遺餘力，並提供許多具體的意見，也協助觀光局推動許多溫泉觀光政策，還有溫泉區媒體團踩線、全國溫泉區防疫旅遊、秋冬旅遊溫泉券補助及國內外行銷推廣活動等，今年因疫情發生，導致行銷及活動經費較為拮据，但觀光局仍會竭盡所能，協助觀光產業帶動溫泉旅遊風氣，並打造台灣溫泉國際品牌。

曾國基表示，該署積極推動高雄市六龜寶來不老溫泉，土地活化並提供各項協助，創造公私協力、產業重建、土地活化的三贏目標；另就台北市行義路溫泉區（紗帽山）部分，也會繼續協助地方觀光產業發展，業者若有國有土地相關問題，歡迎透過中華民國溫泉觀光協會協會與國有財產署溝通，以便提供協助。

魏振宇表示，中華民國溫泉觀光協會理事長一職，不但要與觀光業者關係良好，也要與地方及中央政府保持良好的溝通管道，最重要的是要有誠摯熱忱服務的心，而李吉田理事長就是最佳典範，他35年來對觀光產業的貢獻，大家有目共睹，也期望未來日月潭觀光圈推動聯盟，能與各溫泉區協會交流合作，團結一致，開創新的旅遊生態。

李吉田表示，他在任內擴大辦理「台灣溫泉養生與美食論壇及創意美食開發」，以「留住消費者的身心」為基礎，協助全台溫泉相關從業人士，學習深度且多樣化的溫泉知識與技術，為帶動各地溫泉區的向心力，每年皆在各溫泉區接力舉辦，目前埔里、宜蘭礁溪、台東知本、陽明山已舉辦完畢，未來會持續在各溫泉區巡迴舉辦。

李吉田說，為提升台灣溫泉品牌知名度及國際競爭力，也帶領各溫泉區協會理事長、溫泉業者，赴香港、澳門進行聯合行銷，並邀請國際媒體團、網紅及部落客，赴各溫泉區踩線採訪；另外，也特別率領各溫泉協會赴日本櫪木縣鬼怒川溫泉，及茨城縣笠間市，針對日本溫泉區地方創生及溫泉文化發展進行考察、交流，並簽訂台日友好交流協定，強化交流更引進彼此客源；其中，櫪木縣與南投縣同屬內陸縣，並均以推動觀光為導向，當地鬼怒川溫泉區和南投縣北港溪溫泉區因此結盟；而新北市觀光協會榮譽理事長李建才與茨城縣大洗旅館公會石井盛志，代表雙方簽訂台日友好交流協定，未來將擴大合作交流。

李吉田表示，非常感謝與會貴賓及會員們的支持，未來將爭取辦理國際溫泉論壇，與各國溫泉專業人士交流，提升台灣溫泉品牌及競爭力；另台灣因法規限制，使溫泉保健及療效，還無法起步甚至正當的運用，因此，溫泉對人體的好處，大部分民眾一知半解！未來將持續邀請全台溫泉區理事長、業者及專家學者集思廣益，針對溫泉保健理療辦理公聽會及研討會，為溫泉保健理療法制化的目標努力。

中華民國溫泉觀光協會，新任理事長李吉田。常務理事胡邱樑、游騰在、張明琛、陳建男、李育修、洪明峰、方翠華、崔宏光。

理事郭金龍、李建才、鄭惠啟、胡順德、張正賢、林友信、鄭益昌、王樹嘉、侯明宗、羅進洲、黃綉蓮、程文鎰、劉興政、江德利、陳飛廷、簡銘辰、張進南、蔡嘉峰。

常務監事：連祥淵。監事謝福來、林振昌、呂慶祥、江政憲、何世吉、簡士能。

(中時 )